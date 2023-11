Marija terapije stanejo 21.600 evrov na mesec, popolnoma je odvisen od drugih

»Moj sin Marijo je v UKC Ljubljana odšel na dveh nogah, domov pa je prišel po 10 mesecih v UKC in nato še 10 mesecih na URI Soča na vozičku, hranimo ga skozi luknjo v želodcu, popolnoma je odvisen od drugih,« nam je v solzah lani pripovedovala Rajka Grbić iz Ljubljane.

Tokrat so se na Slovenske novice obrnili iz dveh razlogov: da se zahvalijo donatorjem, ki so prispevali za polovico sredstev, potrebnih za mesec dni rehabilitacije v zagrebškem rehabilitacijskem centru Glavić, saj mu v URI Soča ne morejo več pomagati, in da pozovejo dobre ljudi, ali lahko prispevajo kakšen evro na račun, ki ga je za Marija odprl Rdeči križ Slovenije.

Operacija ni bila nujna

Danes 30-letni Marijo je pred dvema letoma med opravljanjem svojega dela geodeta ugotovil, da ima težave z ravnotežjem. To so pripisovali njegovi preveliki telesni teži, saj je imel pri 190 centimetrih višine 135 kilogramov. Potem pa je avgusta 2020 na morju po potapljanju zbolel za pljučnico. Osebna zdravnica mu je svetovala obisk pri nevrokirurgu.

Marijo je po terapijah v Zagrebu zelo napredoval. FOTO: Osebni arhiv

Samoplačniško je šel na slikanje glave. »Postopek smo pohitrili, saj bi drugače predolgo čakali,« je pojasnila Rajka. »Na polikliniki so ga naročili k nevrologu Tomislavu Felbabiću. Povedal mu je, da ima že od rojstva zožitev v vratu na mestu, kjer pritiska na center za ravnotežje.« Marijo, ki ima luknjo tudi v grlu in zelo težko govori, dodaja, da mu je zdravnik rekel, da operacija ni ne težka ne nujna, »bi bilo pa fino to čim prej operirati«.

Sedmega aprila 2021 je Rajka pospremila sina do UKC. Bilo je med korono. Zdravstveno dokumentacijo je pokazala nevrokirurgom v Mariboru, Zagrebu, Turčiji in celo v Švici: »Vsi so rekli, da zaradi te operacije posledice ne bi smele biti takšne, kot so.« Čeprav bi moral v tednu dni vstati s postelje na nevrokirurgiji – imel je tudi že dogovorjene terapije v Laškem –, je bil hospitaliziran (poleg nevroklinike še ORL, Golnik, Soča) od 7. aprila 2021 do 22. septembra 2022.

Osmega aprila so ga operirali in družini sporočili, da se dobro počuti. »Rekli so, da je bila operacija uspešna, da se je Marijo zbudil, o vsem me je obveščal. Prestavili so ga na oddelek. Marijo bi moral biti doma po enem tednu, pa je ostal neverjetnih 10 mesecev, vmes so ga operirali še večkrat,« pripoveduje Rajka. Marijo ima težave tudi z jezikom, med hospitalizacijo so se na njem pojavile glivice. »Jezik ne gre levo ali desno, gor ali dol, zato si pomagam s čeljustjo. Dobil sem tudi apnejo, ko med spanjem neham dihati, zato spim z aparatom za kisik. Luknjo v grlu imam zaradi težav z dihanjem in požiranjem, ti centri so zdaj poškodovani,« s težavo pripoveduje 30-letnik, čigar stanje pa se je vidno izboljšalo, odkar je na rehabilitaciji v Zagrebu. A ta je zelo draga.

11 tisočakov so dali verniki Pravoslavne cerkve.

Bivanje in terapije v zagrebškem rehabilitacijskem centru Glavić stanejo ogromno. FOTO: Osebni arhiv

Družina je prodala vse

Mesec dni terapij in bivanja v centru Glavić, kjer je Marijo preživel zadnjih sedem mesecev, namreč stane 21.600 evrov. »Po terapijah v URI Soča so tam ugotovili, da mi ne morejo več pomagati, sami so zato zavarovalnici predlagali, da mi plača terapije v tujini,« pravi Marijo, medtem ko Rajka pojasnjuje, da je zavarovalnica krila stroške terapij in bivanja v Zagrebu za tri mesece, za štiri mesece je družina prodala avto, mama je vzela kredit, nekaj so dodali tudi sorodniki, zdaj pa so se znašli v veliki finančni stiski. V Zagrebu zanj skrbi oče Dragan, saj je osebnega asistenta kljub 100-odstotni invalidnosti težko dobiti. Mama Rajka se v Zagreb odpravi vsak vikend.

»Obrnili smo se na Pravoslavno cerkev in duhovnik Rade Despotović je ob molitvah vernike pozival, naj darujejo,« pravi Rajka. V slabem mesecu so zbrali za polovico meseca, torej 11.200 evrov. »Neizmerno sem hvaležna za vsak evro, v cerkvi bodo denar zbirali še naprej. Rada pa bi posebej omenila nekaj donatorjev, in sicer Milovana Gazibarića, Braca Leburića, Faruka Piljevića in podjetje Telegem, ki so nakazali res velike zneske, pa tudi nekdanjega policista iz Velenja, ki ga je na voziček prikoval klopni menigitis,« pripoveduje mama.

Ko je bil v Soči, so od zavarovalnice dobili 120.000 evrov, zdaj pa mu ne pripada niti ena brezplačna fizioterapija.

Ker gre za res velike zneske, Marijo pa vidno napreduje, pozivata vse, ki lahko, da darujejo po svojih zmožnostih. »Obrnila sem se na različne organizacije, a odzval se je le Rdeči križ Slovenije. Na njihovi spletni strani so objavili tudi številko transakcijskega računa, na katerem zbirajo sredstva za Marija. »V desetih mesecih, ko je bil Marijo v Soči, so od zavarovalnice zanj dobili 120.000 evrov, zdaj pa mu ne pripada niti ena brezplačna fizioterapija več,« poudari Rajka. Oče dodaja, da je njuno življenje posvečeno temu, da otroka spravita na noge.