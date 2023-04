Maraton treh src bo 20. maja: tek na dolge proge je skrb za okolje (FOTO)

V soboto, 20. maja, bo Radence znova preplavila množica srčnih tekačev in pohodnikov, pridružili se jim bodo tudi številni profesionalni atleti. Za spodbuden tempo Maratona treh src bodo letos poskrbeli državno prvenstvo na 21 kilometrov, državno vojaško prvenstvo na 42 kilometrov in 21 kilometrov ter odprto državno prvenstvo v nordijski hoji. Progi na 10 in 5 kilometrov bosta osveženi, povsem nova pa bo pohodniška pot, ki se vije mimo čudovitih razglednih točk v neokrnjeni naravi.

Varovali bodo naravo

Za odlično vzdušje bo poskrbel pester spremljevalni program, ki bo glasbeni vrhunec dosegel z večernim koncertom Tomaža Domicelja. Po dveh letih, zaznamovanih z epidemijo, organizatorji opažajo, da se udeležba vrača v ustaljene tirnice. »Po dolgem obdobju velike negotovosti je to za celotno organizacijsko ekipo precejšnje olajšanje in dodatna spodbuda, da udeležencem in navijačem vseh generacij ponudimo kakovostno in prijetno športno prireditev. Seveda pa maratona v Radencih ni brez podpore lokalne skupnosti in številnih prostovoljcev, ki so srce in motor maratona, zato se vsem iskreno zahvaljujemo,« je povedal Marko Pintarič, generalni sekretar organizacijskega odbora maratona, kjer nadaljujejo tudi trajnostno zavezo.

Vrača se najbolj srčna športna prireditev pri nas! FOTO: Oste Bakal

Ob lanskem 40. jubileju je namreč Maraton treh src postal prva športna prireditev pri nas, ki se ponaša z nazivom zero waste. Pri uvajanju načel prireditve brez odpadkov organizatorjem ob strani stoji društvo Ekologi brez meja, kjer v sodelovanju z mladimi prostovoljci skrbijo, da je izpolnjen osnovni pogoj naziva – vsaj 90 odstotkov ločeno zbranih odpadkov. Lani so organizatorji ob pomoči dijakinj in dijakov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ločeno zbrali 91,5 odstotka od skupno 700 kilogramov odpadkov, letos pa bodo naredili še korak naprej, saj bodo še bolj vključili gostince in razstavljavce ter se še bolj posvetili ozaveščanju obiskovalcev.

Po več kot desetletju je tudi Pohod treh src doživel spremembo, pot je zdaj speljana po čudovitih kotičkih Radgonsko-Kapelskih goric, vključeni so najlepši razgledi. Lep del vodi po Atilovi poti in pohodnike vabi, da spoznajo še neodkrite zaklade narave. Maraton v Radencih ostaja prva in edina slovenska tekaška prireditev, ki se je lahko udeležijo tudi lastniki psov s svojimi štirinožnimi prijatelji – letos že četrto leto.

»Vesela sem, da bo dogodek tako kot lani tudi letos potekal s ciljem zero waste, saj si tudi mi v zdravilišču prizadevamo, da puščamo čim manj odtisov v naravi, ki nas je na teh koncih tako bogato obdarovala. O tem priča tudi certifikat Green key/Zeleni ključ, ki ga od lanskega leta ponosno nosi naš Hotel Radin,« je povedala Vesna Maučec, izvršna direktorica Zdravilišča Radenci. Njen sosed Marian Šefčović, direktor Radenske, pa dodaja: »Tek na dolge proge je tudi skrb za okolje – za naravo in družbo, v kateri sobivamo. Prav zato smo neizmerno veseli, da se v maratonu zrcalijo naše vrednote, ki jih gojimo kot podjetje. Poleg dejavnosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa smo namreč aktivni partner v projektu Lokalno je obetavno.«

Prijavite se čim prej! Prijavnina na maraton, polmaraton, 10 km in 5 km je do jutri, 19. aprila, ugodnejša in znaša 39 evrov, za skupine nad deset tekačev pa 37 evrov. Na Maraton treh src se sicer lahko enostavno prijavite prek www.maraton-radenci.si vse do 10. maja, potem pa bo mogoča le še prijava na dan prireditve. Prijavite pa se lahko tudi s skeniranjem QR-kode, ki jo najdete na pollitrskih plastenkah vode Radenska Naturelle.

Za medalje se bodo poleg domačih atletov že tradicionalno potegovali tudi tuji profesionalni tekači, udeležbo sta že potrdila naša asa Rok Puhar in lanskoletna državna prvakinja na 42 km Andreja Gorčan.

Maraton v Radencih ostaja prva in edina slovenska tekaška prireditev, ki se je lahko udeležijo tudi lastniki psov s svojimi štirinožnimi prijatelji. FOTO: Oste Bakal

Start lanskega jubilejnega tekmovanja FOTO: Maraton Treh Src