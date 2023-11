V mirno gručasto naselje Trboje, ki leži na levem bregu Save tam med Kranjem in Medvodami, so včeraj od ranega jutra hiteli gasilci iz Kranja in Šenčurja. Ob 6.30 je eksplodiralo v stanovanjski hiši na robu vasi, poslopje se je kmalu zatem tudi podrlo. Stanovalca so prisebni domačini pravočasno rešili na varno. »Sta zunaj objekta in nihče ni telesno poškodovan,« je kmalu po dogodku sporočil Roland Brajič, predstavnik kranjske policije za odnose z javnostmi. Novejša hiša je povsem uničena. FOTO: Špela AnkeleDogodek je zgodaj zjutraj pretresel mirno gorenjsko naselje. FOTO: Dogajanje na vasi – ...