Na obrobju Krajinskega parka Goričko, v najsevernejšem slovenskem kraju Dolenci, leži kmetija Mali raj družine Martinec. Na posestvu se pase na desetine različnih domačih in malo manj domačih živali, med katerimi obiskovalce najbolj pritegnejo burske koze, ovce, osel, poni. Že več let so znamenitost turistične kmetije alpake. Družina Martinec, katere članica je tudi izvrstna tekačica na srednje proge Urška Martinec, se ukvarja z najrazličnejšimi dejavnostmi, poudarjajo pa pomen lastne pridelave izdelkov. Tam lahko poskusite in kupite izdelke iz kozjega mleka. Že več let so znamenitost turisti...