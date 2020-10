Mali Bono potrebuje pomoč: na poseg mora v Indijo

Mali borecje eden tistih, ki je v zadnjih dneh ganil splet. Deček potrebuje pomoč. saj pri porodu doživel zdravstvene težave, ki mu onemogočajo normalno brezskrbno življenje. Takole so zapisali njegovo zgodbo:»Bono je zaradi težkega poroda utrpel določene zdravstvene težave. Letos avgusta je imel zapleteno operacijo, katero smo izvedli v nemški kliniki Tubingen. Tam so mu iz spinalnega kanala odstranili enega izmed večjih cavernomov, ki je pritiskal na njegovo živčevje, zaradi tega Bono ni čutil ali premikal nogic. Zdaj po uspešno opravljeni operaciji, je potrebno ogromno terapij.«Terapije so seveda ogromen finančni zalogaj, ki ga njegovi domači enostavno ne zmorejo do te mere, kot bi bilo potrebno. Za pomoč zato prosijo vse, ki bi bili pripravljeni darovati kakšen evro in družini s tem olajšati stisko, malemu Bonu pa omogočiti normalno življenje.»Na koncu pa zbiramo denar še v upanju, da nam uspe v Indijo, na presaditev matičnih celic, saj tega naša država ne ponuja. Če se sprašujete zakaj, naj povem Bono ima večje število cavernomov v možganih, cisto, ki krvavi, to bi se potem popravilo. Hkrati bi na področju senzorike precej napredoval, pričel bi jesti normalno hrano, imunski sistem bi se mu izboljšal...«Takšno potovanje in presaditev matičnih celic bi stalo od 15 do 20 tisoč evrov, ki jih družina v tem trenutku nima kje vzeti.