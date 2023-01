Magda življenje posvetila goram in bila navdih številnim mladim (FOTO)

KUD Svoboda Griže je v sodelovanju s Planinskim društvom Zabukovica pred dnevi pripravilo dogodek, posvečen planinstvu in goram, in sicer z naslovom S čajanko v gore.

Na njej so se pogovarjali z 88-letno domačinko Magdo Ježovnik, ki si je življenje bogatila s hojo v gore in bila navdih številnim osnovnošolskim planincem, še vedno pa je dejavna na mnogo področjih. Prireditev je bila zasnovana kot pogovorno-literarno popoldne, z nekdanjo učiteljico in vsestransko krajanko se je pogovarjala Alenka Drevenšek.

Z Alenko Drevenšek sta v pogovoru odstirali zanimivo zgodbo.

Za vezni tekst, ki je bil zasnovan v obliki intervjuja, je poskrbela Tanja Kastelic, pesmi, posvečene goram, ki so bogatile dogodek med intervjujem, so recitirale Urška Zakošek, Lilijana Ježovnik Jančič in Lidija Tamše. Z avtorskima pesmima, glasbo in petjem je dogodku dala pečat Jerneja Medved, z zadnjo prebrano pesmijo, ki jo je interpretirala Tamšetova, pa še domača literarna ustvarjalka Mateja Mohorko.

Od dramske do planinske skupine

Drevenškova je v uvodu povedala, da je bil minuli mednarodni dan gora posvečen temi Ženske premikajo gore, zato so na čajanko povabili žensko, ki je premikala gore s svojo aktivnostjo, srčnostjo in predanostjo, nato pa dejala, da ni krajana, ki ne bi poznal prijazne in srčne griške učiteljice, knjižničarke v krajevni knjižnici ter velike planinke, ki je s šolskimi otroki prehodila veliko poti.

V veznem tekstu, vprašanjih in odgovorih se je odstirala izjemno bogata življenjska zgodba Magde Ježovnik, ki se je rodila 5. junija 1934 v Zahomu. V Celju je končala učiteljišče, po nekaj letih službovanja na Kozjanskem, točneje na Blagovni in Proseniškem, je dobila službo učiteljice v domačem kraju, v Grižah.

Tam si je z možem Francijem ustvarila družino, bogatili sta jo hčerki Lilijana in Mojca. V letih službovanja je številne popeljala v svet učenosti, vedno pa je z veseljem sodelovala pri zunajšolskih dejavnostih, od dramske do planinske skupine. Najdlje, več kot 18 let, je bila mentorica mladih planincev na šoli, z njimi je prehodila veliko transverzal. Pod njenim mentorstvom je bila na šoli akcija Pionir planinec in kasneje Mladi planinec.

Bila je soorganizatorka planinskih šol in mentorica mnogo mladim, ki so začeli tekmovati v orientaciji, nekateri so postali republiški prvaki v orientacijskem teku in se udeležili celo svetovnih prvenstev. Pod njenim sovodenjem je PD Zabukovica leta 1983 organiziralo prvi tabor mladih planincev v Logarski dolini. Magda je v planinskih taborih sodelovala kar 20 let.

Ni krajana, ki ne bi poznal prijazne in srčne griške učiteljice, knjižničarke v krajevni knjižnici ter velike planinke, ki je s šolskimi otroki prehodila veliko poti.

Planinstvo je njena hrana za dušo in telo. Prehodila je mnogo poti, bila na številnih pohodih, še pred dvema letoma je bila na tradicionalnem pohodu žena in deklet na Hom, ki se ga je udeleževala vsako leto: bila je na vseh 33, zadnja leta kot najstarejša udeleženka. Še lani se je z veseljem enkrat na mesec udeleževala četrtkovih planinskih pohodov. Za svoje aktivno delo v planinstvu je prejela bronasti, srebrni in zlati znak planinske zveze ter častitljivo najvišje priznanje v planinstvu, svečano listino Planinske zveze Slovenije za življenjsko delo. Planinstvo je le del njene bogate zgodbe, dobila je namreč tudi Linhartovo značko, Savinovo priznanje in častitljivo priznanje grb občine Žalec za življenjsko delo na področju društvenih dejavnosti.

S prireditvijo, imenovano tudi Brati gore, ki se je po uradnem delu nadaljevala s prijetnim druženjem ob kozarčku in kulinaričnih dobrotah, je tako v Grižah minil še en lep dogodek, ki bo nedvomno vsem udeležencem ostal v lepem spominu.

Prejela je najvišje priznanje, svečano listino PZS za življenjsko delo.

Magda Ježovnik (v sredini) kot najstarejša udeleženka tradicionalnega pohoda ob dnevu žena pred korono s planinskima prijateljicama