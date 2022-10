Lučko Kajfež Bogataj napadli med predavanjem: »Iz čiste tišine je začel kričati«

Piranska občinska svetnica Barbara Kožar se je na facebooku razpisala o neljubem dogodku ob proslavi v nekdanjem skladišču soli Grando ob piranskem občinskem prazniku, ki se ga je udeležila tudi slovenska najbolj priznana klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Na dogodku je spregovorila o posledicah podnebnih sprememb, njeno predavanje pa je nekulturno prekinil moški iz ozadja, je zapisala Kožarjeva.

»Iz čiste tišine je začel kričati, naj vendar že neha, naj prekine svoj govor, saj nam laže ter da ljudje zaradi nje odhajajo. Ne morem vam povedati, kako me je stisnilo, ko sem videla, kako je gospo pretreslo. In verjamem, da vse ostale tudi. Kar nekaj minut je šlo mimo, preden so možaka pospremili ven. Nismo videli kdo je bil, saj je bil predaleč,« je zapisala svetnica in ljudi pozvala, naj ji pomagajo najti neznanca.

Kajfež Bogatajeva je pretresena oder zapustila. »Edina, ki se je dvignila in se ji je šla opravičiti je bila podpredsednica državnega zbora Meira Hot. Šele kasneje so se ji pridružili občinarji. Sram me je, da so med nami taki osebki, iskreno sram. Če bi vedela kdo je bil, bi ga zagotovo obiskala. Gospe Lučki se iskreno opravičujem, verjetno v imenu velike večine prisotnih. Nismo taki. Zgolj posamezniki so. Žal mi je, da nismo vsega slišali,« se je javno opravičila Kožarjeva.

Nekdanja poslanka Violeta Tomić je pod njeno objavo zapisala: »Strašno je, draga moja, da smo prišli v takšno stanje duha. Primitivizem in sovraštvo vse okrog.«

Lučka Kajfež Bogataj v Sloveniji velja za eno izmed pionirk pri raziskovanju vpliva podnebnih sprememb, predvsem njihovega vpliva na rast in kmetijsko pridelavo. Problematiko aktivno predstavlja tudi s poljudnimi objavami in je prejemnica številnih priznanj.