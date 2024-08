Logarja in Irglovo so presedli: Seveda me boli, ker smo s kolegoma na stranskem tiru

Ob pričakovanjih ustanovitve nove politične stranke Anžeta Logarja se poraja tudi vprašanje, kdaj bo odšel na svoje v državnem zboru. Se bo ustanovitve nove poslanske skupine nepovezanih poslancev lotil že po parlamentarnih počitnicah, kot se ugiba tudi v vrstah SDS? Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh so, potem ko so spomladi zavrnili podpis izjave lojalnosti stranki in poslanski skupini SDS, do konca mandata »na hladnem«. Nimajo več funkcij v parlamentarnih delovnih telesih. Ne morejo sodelovati niti v poslanskih razpravah. Vse kaže, da bo nastala nova poslanska skupina. Po novem sedežn...