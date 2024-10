Ste videli, kako so v poslanski skupini SDS zradirali pobegle poslance? (FOTO)

Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh so v minulih dneh v državni zbor posredovali obvestilo o izstopu iz poslanske skupine SDS po tistem. Vsi trije sopred tem že izstopili iz stranke. V SDS sicer pravijo, da bi težko sodelovali »z nekom, ki ne drži besede«, dodatnih izstopov pa ne pričakujejo.

So pa na spletni strani stranke SDS že posodobili podatke o tem, kdo vse predstavlja njihovo poslansko skupino. Fotografije Irglove, Kaloha in Logarja so od tam že izginile, ostali pa so le prazni kvadratki.

Trojica je takole izginila iz spletne strani. FOTO: Zaslonski posnetek/SDS

Medtem ko je bil po odhodu Irglove in Logarja predsednik Janša precej oster, pa se je menda stranka s Kalohom razšla zelo prijateljsko. Kot je dejal zdaj že nekdanji Janšev poslanec, je bil predsednik pri tem razhodu »zelo gentlemantski«.