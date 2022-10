Logar bi zmagal v prvem krogu, a v drugem je lahko predsednik tudi Brglez

Med kandidati za predsednika republike so po javnomnenjski podpori na prvih treh mestih poslanec SDS Anže Logar, odvetnica Nataša Pirc Musar in evropski poslanec Milan Brglez, kaže raziskava Valicona za RTVS. Logar bi dobil 21,5 odstotka glasov, Pirc Musarjeva 19,7 odstotka, Brglez pa 12,1 odstotka.

Na četrto mesto bi se uvrstila ginekologinja Sabina Senčar (4,2 odstotka), na peto pa poslanec NSi Janez Cigler Kralj (3,8 odstotka). Sledita poslanec Levice Miha Kordiš s 3,7-odstotno in kočevski župan Vladimir Prebilič s 3,4-odstotno podporo, glasbenik Gregor Bezenšek pa bi dobil 2,6 odstotka glasov. Neopredeljenih je 15,7 odstotka sodelujočih, skoraj devet odstotkov vprašanih pa se volitev ne bi udeležilo.

Kaj pa drugi krog?

Če bi prišlo do drugega kroga med Pirc Musarjevo in Logarjem, bi prva dobila 40,7 odstotka glasov, drugi pa 33,9 odstotka. Če bi se pomerila Pirc Musarjeva in Brglez, bi prva dobila 33,7-odstotni delež glasov, drugi pa 29,4-odstotnega. Pri izbiranju med Logarjem in Brglezom bi prvi zbral 37, drugi pa 32 odstotkov glasov.

Resni.ca imajo največ podpore med neparlamentarnimi strankami

Na vprašanje, katero stranko bi volili, če bi bile volitve to nedeljo, je 27,6 odstotka sodelujočih odgovorilo Gibanje Svoboda. Sledijo SDS z 18,2 odstotka, Levica s 6,7 odstotka, NSi s 5,7 odstotka in SD s 5,3 odstotka.

Med neparlamentarnimi strankami je največ podpore prejela Resni.ca (5 odstotkov). Sledijo Piratska stranka (3,1 odstotka), SNS (1,8 odstotka), Povežimo Slovenijo (1,7 odstotka), Vesna (1,5 odstotka), Naša dežela (0,9 odstotka), Za ljudstvo Slovenije (0,7 odstotka), Naša prihodnost in Dobra država (0,6 odstotka). Skoraj deset odstotkov vprašanih je neopredeljenih.

Valicon je v javnomnenjski raziskavi preverjal tudi podporo nekaterim vladnim odločitvam. Odstop od nakupa boxerjev popolnoma podpira 28,7 odstotka vprašanih, podpira 12,7 odstotka, niti podpira niti ne podpira ga 18,8 odstotka sodelujočih, odstopa od nakupa ne podpira 7,9 odstotka, sploh ne podpira pa 22,3 odstotka sodelujočih.

Primerjalnik za spremljanje cen življenjskih potrebščin popolnoma podpira 27,2 odstotka sodelujočih v raziskavi, podpira 22,7 odstotka, niti podpira niti ne podpira ga 21,8 odstotka vprašanih, ne podpira ga 7,9 odstotka, sploh ne podpira pa 16,7 odstotka.

Regulacijo cen energentov popolnoma podpira 47,9 odstotka, podpira jo 24,7 odstotka, niti podpira niti ne podpira 10,1 odstotka, ne podpira 4,6 odstotka in sploh ne podpira 10,2 odstotka vprašanih.

1547 anketirancev o podpori predsedniškim kandidatom

Na vprašanje o podpori predsedniškim kandidatom je 29. in 30. septembra v okviru spletnega panela anketirancev jazvem.si odgovorilo 1547 anketirancev. Na vprašanja o podpori političnim strankam in posameznih ukrepih vlade je med 26. in 28. septembrom v okviru odgovorilo 1533 anketirancev.