Logar skrivnosten glede partnerice, Musarjeva razkrila, kako ji v kampanji pomaga sin

Natašo Pirc Musar in Anžeta Logarja je soočil Uroš Slak in neprijetna vprašanja so se kar vrstila. Od komentiranja notranje poltike do upravičenosti odstopa od nakupa oklepnikov Boxer, mnenja kandidatov so bila le redko enotna. Odgovarjala sta na vprašanja glede politične podpore, Pric Musarjevo podpirata kar dva nekdanja predsednika, Milan Kučan in Danilo Turk. Logar je glede podpore odgovoril, da so na koncu volivci tisti, ki odločajo, verjame, da se bodo ljudje odločili na podlagi programa, ne pa na podlagi etiketiranja. O Kučanu je povedal, da ga osebno ne pozna, da se nikoli nista niti rokovala. Dodal je, da si vsi, ki so opravljali funkcije v državi, zaslužijo spoštovanje.

Glede predsednikovanja Boruta Pahorja imata kandidata, ki jima najbolje kažejo ankete diametralno mnenje. Pirc Musarjeva pravi, da je premalo resno jemal svojo vlogo moralne avtoritete, tudi pri branjenju ustave in ustavnih pravic. Logar pravi, da je bil Pahor večinsko izvoljen dvakrat in da to zagotovo ima težo.

Na koncu pa je sledilo tudi vprašanje glede zasebnosti. Logar je bil glede zasebnega življenja zelo skrivnosten. Dejal je le, da ga družina podpira. Doma ima dve hčerki, ki sta stari 5 in 8 let. Slak je razkril, da je predsedniški kandidat kar dvakrat prehodil španski Camino in to skupaj s partnerko.

Pric Musarjeva je bila nekoliko manj skrivnostna glede svojega žabinega življenja. Razkrila je, da ji ob strani stoji mož Aleš in sin Maks, ki ji priskoči na pomoč tudi pri snemanju Tik tok videov.