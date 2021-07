Ljubljančani, pozor: popolna zapora Tržaške ceste

Zaradi izvajanja rekonstrukcije Trga MDB bo od četrtka, 29. julija, od 20. ure do predvidoma nedelje, 1. avgusta 2021, za ves promet zaprta Tržaška cesta med Langusovo ulico in križiščem Bleiweisove ter Aškerčeve ceste, obvešča Mestna občina Ljubljana.



Obvoz bo po Barjanski cesti, Cesti v Mestni log in Tbilisijski ulici. Promet na Prešernovi cesti med Rimsko in Aškerčevo cesto bo še vedno urejen enosmerno.



Zaradi del bodo po obvozih vozili tudi nekateri avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), in sicer:



– liniji 1 in 1B: Slovenska cesta, Barjanska cesta, Cesta v Mestni log (redna trasa)

– liniji 6 in 6B: Slovenska cesta, Barjanska cesta, Cesta v Mestni log, Vipavska ulica, Jadranska ulica, Tržaška cesta

– linije 47, 48, 51, 54 in 56: Bleiweisova cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Barjanska cesta, Cesta v Mestni log, Vipavska ulica, Jadranska ulica, Tržaška cesta

