Ljubljana dobila novo avtonomno cono Plac (FOTO)

V Ljubljani je v soboto vrata ponovno odprla vrsto let zapuščena stavba na Linhartovi cesti 43, kjer je nastala nova avtonomna cona. V Participativni ljubljanski avtonomni coni (Plac) od upravljavca in lastnika DUTB pričakujejo, da nad njih ne pošilja policije in varnostnikov, od vlade pa, da jih podpre in jim pomaga »graditi zdravo in odprto družbo«.

Ko so pri Participativni ljubljanski avtonomni coni zapisali v sporočilu za javnost, je v soboto več kot sto ljudi pomagalo pri javnem odprtju zanemarjenih prostorov na Linhartovi cesti 43 ter »opremljenih z metlami, orodjem in vrečami za smeti začelo graditi novo vizijo skupnostnega prostora, ki bo na voljo tistim, ki jim pripada - prebivalkam in prebivalcem, ki si želijo čas preživljati, ne da bi rabili konzumirati znotraj potrošniške družbe«.

API IMPORT

Kot navajajo, je lokalna skupnost izrazila podporo, nekateri so že pomagali pri postavljanju ograje in izrazili željo, da bi tudi sami sodelovali pri projektu. Takoj so začeli tudi s samoorganiziranim umetniškim programom. Za prihodnje dni pa napovedujejo ustvarjalne delavnice, nekomercialne projekcije filmov, brezplačne skupnostne večerje za tiste, ki si ne morejo privoščiti vse dražje hrane, delavnice, okrogle mize in razstave, načrtujejo tudi vzpostavitev ljudske knjižnice. Upravljavcu in lastniku stavbe Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) očitajo, da so prostor »upravljali kot svinja z mehom«. Dodajajo, da so takoj nadnje začeli pošiljati policijo, ki jih je obiskala v soboto in v nedeljo.

Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona, Linhartova 43. FOTO: Črt Piksi

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, od vlade, ministrstva za kulturo in koalicijskih partnerjev pričakujejo, da jih pri njihovih namenih podprejo, da jim »pomagajo graditi zdravo in odprto družbo«. Za DUTB pa so zapisali, da ima zdaj »zgodovinsko priložnost, da naredi nekaj dobrega, da investicijo preusmeri v mlade, v kreiranje drugačne okoljske, zdravstvene in stanovanjske politike. V projekt, ki bo ustvarjal ideje za prihodnost, za drugačen svet, v projekt, ki bo osmišljal življenja tistim, ki si ne želijo živeti znotraj družbenih in ekonomskih kalupov«. Od DUTB tudi pričakujejo, da nanje ne pošilja policije in varnostnikov.

V Gibanju za dostojno delo in socialno družbo so pozdravili vzpostavitev novega avtonomnega prostora Plac v Ljubljani. Kot so zapisali, avtonomni prostori »gradijo pomembne ideje in prakse izven obstoječih ideoloških okvirjev, vzpostavljajo vezi solidarnosti med sicer atomiziranimi posamezniki in dajejo glas zatiranim družbenim skupinam, ki drugje ne dobijo prostora«. Dodali so, da je »zagotovitev fizičnega prostora z akcijo zasedbe in oživljanja zapuščenih stavb legitimna, posebej v luči nesmotrnega upravljanja s skupnim s strani javnih institucij, ki se utemeljujejo kot skrbnice za javni interes«.

Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona, Linhartova 43. FOTO: Črt Piksi

Vzpostavitev avtonomnega prostora Plac je pozdravil tudi nekdanji zunanji minister in evropski poslanec ter predsedniški kandidat Ivo Vajgl. Organe oblasti je pozval, naj pobude »ne obravnavajo kot vandalizem, temveč kot kritično družbeni odziv in poziv skupine zanamcev, ki jih upravičeno skrbi, kakšno prihodnost smo jim namenili«. Hkrati apelira na mestne oblasti in vlado, »da s svojo podporo zagotovijo kvalitetno in varno obnovo Placa«.