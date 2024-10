Letos bodo še bolj žive in veličastne

Žive jaslice v Postojnski jami so največji praznični dogodek s kar 34-letno tradicijo. Božična zgodba, ki se dogaja vzdolž celotne petkilometrske turistične poti, je obogatena z glasbenimi, inštrumentalnimi in plesnimi nastopi, videoprojekcijami, soustvarja pa jo več kot 100 nastopajočih. Šestdnevni dogodek med 25. in 30. decembrom je ogromen logistični zalogaj, zato v Postojnski jami že aktivno potekajo priprave.

Izjemna scenografija

»Čeprav Žive jaslice v Postojnski jami načrtujemo vse leto, smo v teh dneh začeli najbolj aktivne priprave,« so sporočili iz Postojnske jame. »Šivanje bogatih kostumov, kreiranje mask in frizur, trenutno potekajo avdicije za nastopajoče, strokovnjaki načrtujejo osvetljevanje, zvočne učinke, presenečenja za goste in tisoče drugih malenkosti, ki morajo biti za tako veličastni spektakel popolne.«

Vsako leto pridejo Sveti trije kralji. FOTO: Primož Hieng

Imamo najdaljši podzemni oder!

Iz Japonske v Postojno prihaja pevka Sumika Kanazava. FOTO: Arhiv Postojnske jame

Žive jaslice v Postojnski jami veljajo za eno največjih podzemnih prireditev na svetu. »Spektakel si zaradi izjemnih razsežnosti naši obiskovalci delno ogledajo med vožnjo z legendarnim jamskim vlakcem, delno pa peš. Lahko bi celo rekli, da imamo najdaljši podzemni oder!« je prepričan predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj, ki dogodek med 25. in 30. decembrom doživlja zelo čustveno: »Tako izjemne scenografije podzemnih dvoran ne boste doživeli nikjer drugje. Prav zato velja ta prireditev za edinstveno na svetovni ravni.«

Številni priznani vokalisti

Med več kot 100 nastopajočimi, ki soustvarjajo impozantno prireditev v Postojnski jami, se vsako leto s čudovitim petjem predstavijo tudi izjemni vokalisti, so povedali v Postojni: »Letos bodo Žive jaslice v Postojnski jami še večje, še bolj veličastne tudi zato, ker bodo v zavidljivo akustičnih dvoranah Postojnske jame zazveneli glasovi mednarodno priznanih vokalistov. Prvič razkrivamo njihova imena. Iz Italije prihaja Ivan Defabiani, iz daljne Japonske Sumika Kanazava, iz Slovenije pa Anea Mercedes Anžlovar.

Pel bo tudi Italijan Ivan Defabiani. FOTO: Arhiv Postojnske jame

Z izvirnim glasbilom handpan pozornost pritegne Petra Vidmar, profesorica za tolkala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in solistka v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, nastopili pa bosta tudi harfistka Verona Rapuc in čelistka Hana Požrl. Ponosni smo, da lahko v prazničnem času, ki prinaša sporočilo upanja, priložnost za nastop ponudimo tudi mladim glasbenim upom, ki se v božični zgodbi predstavljajo pri prizoru rojstva z najbolj znano božično pesmijo vseh časov Sveta noč in v vlogi pastircev s slovensko božično Glej, zvezdice božje,« so še povedali v Postojnski jami.