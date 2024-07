Dušan Jožef Matoh, eden zadnjih ribniških tržanov, umetnik, poet, ljubitelj psov, narave in živali, čut do vsega lepega izraža bodisi s pisanjem bodisi s slikanjem. To ga veseli že od mladih nog. Po upokojitvi živi v Ribnici in se najbolj posveča slikanju. Tematske stvaritve je večkrat razstavljal v domačem kraju, bil pa je tudi gost v drugih galerijah. Ko je odložil čopič, se je dvakrat ali trikrat na teden s pasjo vprego odpeljal do lesenega objekta, ki ga je pred približno desetimi leti postavil na svoji parceli, na prostranem polju, ki meri več sto hektarjev. Videti je kot kaplja vode v m...