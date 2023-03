Lahko vidite različne velikonočne izdelke: od zajčkov do ptičkov

Zveza kulturnih društev Lendava je pripravila že 16. razstavo Pirhi, vino in velikonočni izdelki. Letos v manjšem obsegu, a je bila kljub temu nadvse zanimiva, so se strinjali številni obiskovalci. Kljub prostorski stiski na Dvojki v Glavni ulici lahko vidite različne velikonočne izdelke, pirhe iz različnih materialov in v različnih tehnikah, zajčke, ptičke, izdelke iz ličja, krep papirja, lesa, gline in še marsikaj drugega.

Razstava je bila, kot običajno, dobro obiskana. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

»Izdelke je prispevalo kar 33 razstavljavcev iz občine Lendava, Velike Polane, Črenšovcev, Turnišča, Dobrovnika, Murske Sobote, Gornje Radgone ter iz Madžarske in Hrvaške. Razstavljajo pa ne samo društva, ampak tudi ustanove in kar veliko posameznikov. Na stenskih panojih so na ogled tudi vezenine z velikonočnimi in pomladanskimi motivi ter kvačkani prtički članic krožkov ročnih del iz devetih kulturnih društev. Razstavni kotiček ima tudi Vrtec Lendava. Društvo zbirateljev Pomurja je letos k razstavi prispevalo zbirko znamk in razglednic na temo velike noči. Vinogradniki iz društev Čentiba in Lendava so prav tako pripravili razstavni kotiček s svojimi vini iz našega prekmurskega vinorodnega okoliša ter nekaj vinarskih pripomočkov,« je ob odprtju povedala Elvira Vaupotič Göncz, predsednica Zveze kulturnih društev Lendava.

Razstava Pirhi, vino in velikonočni izdelki pa ni bila le mednarodna, ampak tudi medgeneracijska, saj so sodelovali tako vrtci in šole kot številna društva pa vse do upokojencev, ki bodo velikonočno tradicijo z veseljem predali prihodnji generaciji.

Starejše generacije velikonočno tradicijo prenašajo na mladi rod.

Mojstrovine so tako predstavili Kulturno društvo Petöfi Sandor Čentiba, Kulturno društvo Zarja Gaberje, Kulturno društvo Hetes Genterovci, Društvo upokojencev Lendava, Društvo žena Pince Marof – Benica, Turistično in kulturno društvo Močvirski tulipan Radmožanci, Društvo upokojencev Turnišče, Kulturno-turistično društvo Črenšovci, Kulturno društvo Gomilički degaši, Kulturno društvo Zala György Pince, Kulturno društvo Hotiza, Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Kulturno društvo Fran Saleški Finžgar Žižki, Društvo zbirateljev Pomurja Lindva, Društvo vinogradnikov Čentiba, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava, Medobčinsko društvo invalidov Lendava, Društvo za razvoj podeželja Pomelaj Lendava, VDC Murska Sobota, enota Lendava, Osnovna šola IV. Murska Sobota, Vrtec Lendava, Hiša rokodelstva Dobrovnik, Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, MR Lončarstvo Renkovci, Drago Varga iz Doline, Eva in Irena Tivadar iz Kamovcev, Klara Šmit in Rozalija Petek iz Trimlinov, Rozalija Padarič iz Petišovcev, Majda Fras - Roškar iz Gornje Radgone, Csaba Horváth iz Madžarske in Društvo žena Mursko Središće iz Hrvaške.