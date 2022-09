Britanija žaluje: tako se poslavljajo od ljubljene kraljice (FOTO in VIDEO)

Danes je na dvorcu Balmoral v 97. letu umrla kraljica Elizabeta II. Da se je njeno zdravje močno poslabšalo in da se ji izteka čas, je postalo jasno dopoldan, ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da zdravnike skrbi njeno zdravje. Popoldan so na Škotsko odpotovali člani najožje kraljeve družine, okoli pol osme ure zvečer pa so sporočili, da je kraljica popoldan za vedno zaprla oči.

Na Buckinghamski palači so spustili zastavo, na vrata so obesili razglas o njeni smrti. Otočane, ki so ves dan trepetali za svojo kraljico, je prevzela žalost. Od nje se poslavjajo tudi na družabnih omrežjih. Mnogi pravijo, da takšne, kot je bila, ne bo več.

