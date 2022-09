Slovenski politični vrh smrt kraljice »močno užalostila«

Na smrt britanske kraljice Elizabete II., ki se je danes poslovila po več kot 70 letih na prestolu, so se kmalu po objavi vesti odzvali številni slovenski politiki. Med prvimi sta sožalje na Twitterju izrazila predsednik republike Borut Pahor in v imenu vlade premier Robert Golob, kot tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

»V svojem imenu, v imenu Republike Slovenije in vseh naših ljudi izražam globoko žalost in sožalje ob smrti kraljice Elizabete II. Vladala je Združenemu kraljestvu, a je pripadala celemu svetu,« je tvitnil slovenski predsednik.

Predsednik vlade Robert Golob je sporočil, da ga je smrt kraljice »močno užalostila«, in izrazil iskreno sožalje novi britanski premierki Liz Truss in britanskemu ljudstvu. »Slovenija vam v teh težkih časih stoji ob strani. Njeno veličanstvo bo ostalo v naših srcih kot prava prijateljica Slovenije. Njen obisk Slovenije leta 2008 bo za vedno ostal v našem spominu,« je dodal Golob.

Sožalje je izrazila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. »Zapustila nas je Elizabeta II., kraljica z najdaljšim stažem v zgodovini Velike Britanije. Pogrešali bomo njeno modrost, preudarnost in vizijo. Iskreno sožalje kraljevi družini in britanskemu narodu. Naj počiva v miru,« je zapisala.

Sožalje je izrazilo tudi več slovenskih evropskih poslancev. »Svet jo bo pogrešal. Iskreno sožalje britanski kraljevi družini,« je zapisala Ljudmila Novak.

»Kraljevi družini in vsem Britankam in Britancem izrekam iskreno sožalje ob smrti Kraljice Elizabete II. Danes ne žaluje zgolj Združeno kraljestvo, ampak celoten svet, in zaznamuje konec dobe velike monarhinje,« je dejal Matjaž Nemec.

»Izjemna in modra vladarica, ki je z Britanijo previharila viharje. Ne Britanija in ne svet po njej ne bosta več enaka. Naj počiva v miru,« pa je zapisal Milan Brglez.

Potem ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da je kraljica zaradi strahu za njeno zdravje pod nadzorom zdravnikov, je danes pri 96 letih umrla na dvorcu Balmoral na Škotskem, v zadnjih trenutkih pa je bilo ob njej tudi več članov kraljeve družine. Poklone, skrbi in želje po kraljičinem okrevanju so, na žalost zaman, izrazili tudi številni svetovni voditelji.