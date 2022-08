Križna gora nad Ložem (FOTO)

V Ložu nam pogled proti severu pritegneta velika cerkev in samostojni zvonik na 857 metrov visokem vrhu na drugi strani mesta. To je Križna gora. Tja se lahko odpravimo iz Loža, od koder je dobro uro hoda. Še ena markirana pot nas popelje z Bloške Police s parkirišča pri Križni jami, od koder je do vrha 40 minut.

Zvonik in cerkev sta ločena.

Na poti bodite hrupni, saj ste na območju medveda.

Najbolj običajno pa je, da se iz Loža odpeljemo po cesti do zaselka Sveta Ana, od tu je kake pol ure hoda. V vsakem primeru je na poti pametno zganjati nekaj hrupa. To je namreč tudi območje medveda.

V požaru leta 1927 je bila uničena streha zvonika.

Od zaselka Sveta Ana je do vrha še pol ure.

Takoj nad vasjo se začne planinska pot, ki nas popelje mimo 14 kapelic križevega pota. Tik pod vrhom se sprehodimo mimo ruševin nekdanjega romarskega doma in mežnarije. Potem pa stopimo iz gozda na košenino in pred nami je izjemno razgleden vrh, ki je bil naseljen že v pradavnini. Leta 1526 so postavili renesančno cerkev, ki je služila tudi kot protiturški tabor. V 18. stoletju je bila predelana v baročnem slogu in taka se je ohranila do današnjih dni. Z leti je postala tudi romarski cilj.

Postaja križevega pota

Podoba cerkve je nekoliko nenavadna, mogočna ladja je zgrajena v obliki latinskega križa. Na južni steni so kipi križanih – Jezusa in obeh razbojnikov, ki sta bila kaznovana z njim. Cerkveni zvonik stoji posebej; odkar je bila v požaru leta 1927 uničena streha, je na vrhu le betonska plošča, vsa posejana z antenami. Z vrha se odpre lep razgled na Lož in Loško dolino, na mogočni masiv Snežnika in širne notranjske gozdove.