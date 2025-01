Kritike ne potihnejo: »Če bi Golob hotel res kaj spremeniti, bi obdavčil premoženja najbogatejše elite«

Nepremičninski davek ne bo dovolj za reševanje perečega stanja na stanovanjskem področju, ampak potrebujemo celovito stanovanjsko politiko. Davek mora biti namenjen občinam za urejanje stanovanjskega področja – za investicije v gradnjo in vzdrževanje neprofitnih in zadružnih nešpekulativnih stanovanj.

Nepremičninski davek mora biti namenjen spodbujanju bivanjske rabe stanovanj (stanovanje kot dom) ter odvračati od izkoriščanja stanovanj za ustvarjanje dobičkov, na račun katerih vse več ljudi ne more priti do primernega doma.

Davek bi moral veljati za vse nepremičnine, a glede na njihovo vrednost in/ali površino ter lokacijo. Začetne davčne stopnje na stanovanja, namenjena predvsem in izključno bivanju, naj bodo nizke. Nad določeno vrednostjo in/ali površino ter lokacijo nepremičnine pa bi morala biti vzpostavljena progresivna obdavčitev.

Ob vzpostavitvi davka na nepremičnine je nujna zagotovitev nadzora in regulacije najemnega trga za zaščito najemnikov pred tem, da bi na koncu oni nosili še davčna bremena lastnikov.