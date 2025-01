Ob solati z domačega vrta Kangler hudo zaskrbljen:»Bo Golob obdavčil tudi to?«

Kot je znano, slovensko javnost že nekaj časa razburja napoved vlade o novem nepremičninskem davku. Novi davek na nepremičnine bodo plačevali lastniki dveh ali več stanovanjskih nepremičnin z namenom, da se doseže večja dostopnost stanovanj, je tako pred časom napovedal predsednik vlade Robert Golob.

Pričakovani izplen naj bi namenili za razbremenitev dela. V skladu z izhodišči, ki bodo predvidoma do konca januarja v javni obravnavi, bo obdavčena druga in vsaka naslednja stanovanjska nepremičnina, v kateri lastnik ne prebiva. Pogoj, da se lastnik izogne plačilu novega davka, bo torej stalno prebivanje v nepremičnini, in to ne glede na kvadraturo.

Kanglerja skrbi, če bo predsednik vlade obdavčil tudi solato

Seveda je vladna namera požela kar nekaj kritik. Poročali smo, kaj menijo ekonomisti, dacarji in župani. Gregor Macedoni, predsednik skupnosti občin in župan Mestne občine Novo mesto je denimo ocenil, da je napoved novega davka neprimerna in nedomišljena, saj bi se denar od tega davka stekal v proračun države in ne občin.

Zdaj pa se je s posebnim vprašanjem predsedniku vlade glede nepremičninskega davka oglasil bivši mariborski župan Franc Kangler. Tako je na omrežju X objavil fotografijo svoje prve solate z domačega vrta in zapisal: »Celo leto se človek trudi, da nekaj ustvariš! Potem pa imaš Goloba na oblasti in se vprašaš: Ali bo obdavčil tudi solato?«