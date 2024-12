Lahovnik ob novem davku ogorčen: »Politični vplivneži v milijonskih vilah ne bodo obdavčeni, lastniki zidanic bodo«

Poročali smo že, da je vlada obravnavala izhodišča za drugi davčni paket. Novi davek na nepremičnine bodo plačevali lastniki dveh ali več stanovanjskih nepremičnin z namenom, da se doseže večja dostopnost stanovanj, je po seji povedal premier Robert Golob.

Pričakovani izplen naj bi namenili za razbremenitev dela. V skladu z izhodišči, ki bodo predvidoma do konca januarja v javni obravnavi, bo obdavčena druga in vsaka naslednja stanovanjska nepremičnina, v kateri lastnik ne prebiva. Pogoj, da se lastnik izogne plačilu novega davka, bo torej stalno prebivanje v nepremičnini, in to ne glede na kvadraturo.

Sobodajalci kritični do izhodišč za nepremičninski davek V Združenju sobodajalcev so kritični do izhodišč za nepremičninski davek. V luči predloga novele zakona o gostinstvu, ki za sobodajalce uvaja splošno omejitev dejavnosti, zahtevajo, da so sobodajalci oproščeni plačila nepremičninskega davka za čas, ko ne morejo opravljati dejavnosti zaradi administrativnih prepovedi. Kot so sporočili iz združenja, bodo učinki novega nepremičninskega davka na stanovanjski trg brez prenove temeljev stanovanjske zakonodaje bistveno manjši, kot bi lahko bili. »Posledica nerazumnih ukrepov pa bo mrzlično iskanje raznoraznih obvodov in lukenj v stanovanjskem zakonu, kot se to že dogaja v primeru predloga novele zakona o gostinstvu,« so navedli. Če sobodajalci ne bodo oproščeni plačila nepremičninskega davka za čas, ko ne morejo opravljati dejavnosti zaradi administrativnih prepovedi, bo tak ukrep po njihovem »zadnji žebelj v krsto enega od stebrov slovenskega turizma, saj vlada z nerazumnimi administrativnimi omejitvami dejavnosti to postavlja pod rob vzdržnosti, zdaj pa bodo sobodajalci primorani plačati še davek, ki ga prav zaradi omejitev sploh ne bodo zmožni zaslužiti na trgu«.

»Jasno je, da se prva nepremičnina ne bo obdavčila, medtem ko se ostale bodo. In to z enim samim namenom, da se na ta način stimulira uporaba nepremičnin, ne kot naložb, ampak kot stanovanjskih objektov,« je ob tem dejal Golob. Namen je doseči večjo dostopnost najemnih stanovanj, zato se bo v primeru oddajanja v najem davek na nepremičnine znižal.

»Politični vplivneži v milijonskih vilah ne bodo obdavčeni, lastniki zidanic bodo«

Nekdanji minister in ekonomist Matej Lahovnik se ob tem sprašuje zakaj osnova ni vrednost nepremičnin, ampak število. »Na primer, nekdo v centru Ljubljane, ki sam živi v luksuznem stanovanju, velikem 150 m2, ne bo plačal dodatnega davka, čeprav je vrednost nepremičnine okrog 700.000 evrov. Nekdo drug, ki ima stanovanje denimo v Novem mestu in vikend na Dolenjskem, vreden denimo 70.000 evrov, pa bo plačeval davek na to drugo nepremičnino. Zato bi morala vsaka obdavčitev nepremičnin temeljiti izključno na vrednosti nepremičnin, pri čemer bi morali biti do določene vrednosti oproščeni tega davka,« je za Slovenske novice nedavno povedal Lahovnik.

Na omrežju X pa je še dodal: »Najbolj perverzno je, da so premoženjski davek naštimali tako, da ga tisti z najdražjo nepremičnino sploh ne bodo plačali in da si ob tem še upajo govoriti o pravičnosti. Politični vplivneži v milijonskih vilah in luksuznih stanovanjih ne bodo obdavčeni, lastniki zidanic ali manjših nepremičnin v katerih bivajo njihovi družinski člani, pa bodo obdavčeni. Ne želijo obdavčit vseh nepremičnin, najdražje ne bodo obdavčene, ampak npr. drugo nepremičnino dveh penzionistov, ki sta garala, da sta poleg stanovanja zgradila vikend na deželi in ta bo obdavčen, ne pa luksuzna stanovanja v Schellenburgu v katerih bo "elita" prijavila bivanje.«

Jernej Vrtovec, poslanec Nove Slovenije pa pravi: »Glede pravičnosti novega davka na nepremičnine:Na podeželju ima nekdo v lasti tri nepremičnine v skupni vrednosti 500 tisoč € in po predlogu vlade bo plačal davek za dve nepremičnini. V LJ pa ima nekdo zgolj eno nepremičnino v vrednosti 1 mio € in tega davka ne ne bo plačal.«