Znani arhitekt se boji, da bo Golobov davek prijazna kazen za najbogatejše Slovence

Novi davek na nepremičnine bodo plačevali lastniki dveh ali več stanovanjskih nepremičnin z namenom, da se doseže večja dostopnost stanovanj, je pred časom napovedal predsednik vlade. V javnosti je bilo in je ob tem ogromno prahu, kritik in vprašanj. Ob tem se je včeraj iztekla javna obravnava izhodišč za obdavčitev premoženja, po katerih bi bila obdavčena vsaka stanovanjska nepremičnina, v kateri njen lastnik ne prebiva. Po za zdaj znanih odzivih ta predlog nima veliko privržencev, nazadnje so ga pred tednom dni kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo ocenili socialni partnerji.

Kaj je v izhodiščih nepremičninskega zakona? Po predlogu izhodišč, ki so jih pripravili na finančnem ministrstvu, bodo predmet obdavčitve stanovanjske nepremičnine na območju Slovenije, to so stanovanja, hiše in stavbna zemljišča. Zavezanci bodo tako fizične kot pravne osebe. Prva nepremičnina, kjer ima lastnik prijavljeno stalno prebivališče in v kateri dejansko živi, bo ne glede na kvadraturo davka povsem oproščena. Za preostale je davčna stopnja predlagana v višini 1,45 odstotka od posplošene tržne vrednosti po podatkih geodetske uprave. Se pa bodo obveznosti plačila novega davka lahko deloma ali v celoti izognili tisti, ki svoje nepremičnine oddajajo v najem na podlagi najemne pogodbe. Davek od nepremičnine se bo namreč znižal za 25 odstotkov prijavljenih dohodkov za odmero dohodnine iz oddajanja v najem. S tem naj bi se po pričakovanjih finančnega ministrstva spodbudilo prijavljanje dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in prijavljanje pravilnih višin najemnin. Ta ugodnost bo veljala le za fizične osebe. Za pravne osebe, ki oddajajo stanovanjske nepremičnine v najem, in samostojne podjetnike, ki nepremičnino oddajajo v najem v okviru svoje dejavnosti, namreč možnost znižanja davka ni predvidena.

Val kritik

V občinah se denimo bojijo, da bodo ostale brez vira financiranja. Čeprav nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ostaja, je namreč zaradi podvajanja ob obdavčitvi stanovanjskih nepremičnin predlagana ukinitev trenutnega davka od premoženja za stanovanjske površine, večje od 160 kvadratnih metrov, ki se danes prav tako steka v občinske proračune. V Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS nepremičninski davek podpirajo, a ne kot dodatni davek, pač pa bi moral nadomestiti vse dosedanje premoženjske davke.

Direktorju zbornice Boštjanu Udoviču se zdi predlagana davčna stopnja zelo visoka, sam bi jo predlagal v višini nekaj promilov vrednosti nepremičnine. Najemniški trg pa bi po njegovem mnenju spodbudilo predvsem znižanje obdavčitve najemnin ter izboljšanje pravnega položaja najemodajalcev.

Če bo davek uveden v taki obliki, kot je predlagan, bo prišlo do zvišanja najemnin, se je Udovič v nedavnem Delovem podkastu strinjal z davčnim strokovnjakom Ivanom Simičem. Slednji je tudi menil, da če želi vlada obdavčiti premoženje, potem naj obdavči vse premoženje, ne le stanovanjskih nepremičnin.

Ekonomist in nekdanji minister Matej Lahovnik je v zapisu na omrežju X opozoril, da je vlada povsem spregledala odločbo ustavnega sodišča iz leta 2014, ki se nanaša na davek na nepremičnine in iz katere izhaja, da je sedanji predlog davka na nepremičnine zelo verjetno tudi v nasprotju z ustavo. Bolj smiselna od sedanjega predloga se mu zdi obdavčitev le vrednosti nepremičnin nad določenim zneskom, obdavčitev glede na število nepremičnin pa je označil za vsebinski in ekonomski nesmisel.

Arhitekt dr. Miloš Kosec pa je v oddaji 24 ur bil jasen: »Davek, ki predvideva preveč izjem, je v nevarnosti, da bo postal samo všečna kazen za najbogatejše, ki pa se ji bodo najbogatejši z lahkoto izognili.«