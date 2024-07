KPK dobila zeleno luč za nadaljevanje preiskave proti Golobu

Protikorupcijska komisija (KPK) bo lahko nadaljevala s preiskavo proti predsedniku vlade Robertu Golobu zaradi domnevnih političnih pritiskov in vmešavanja v delo policije, navaja Delo.

Tako so dobili zeleno luč specializiranega državnega tožilstva, da predsedniku vlade lahko omogočijo vpogled v spis zadeve, posledično pa bodo v kratkem vnovič lahko nadaljevali preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve, so še poročali.

Delo dodaja še, da Golob na vprašanja o tem, kdaj bo pričal pred preiskovalno komisijo, vedno pravi, da ko bo povabljen.

Bobnarjeva in takratni v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav sta svoje kritike glede političnih pritiskov usmerila predvsem zoper Goloba in njegove najožje sodelavce, ki so jima prenašali zahteve – vključno z nekdanjo generalno sekretarko Gibanja Svoboda Vesno Vuković in neformalnim svetovalcem za varnost predsednika vlade Milošem Njegoslavom Milovićem.