Golobu sigurno ni všeč: oglasila se je predsednica republike in o Bobnarjevi sporočila tole

Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar uživa polno zaupanje in podporo predsednice republike Nataše Pirc Musar pri delu, ki ga opravlja kot njena svetovalka, so sporočili iz predsedničinega urada. Kot so še dodali, se bo Pirc Musarjeva vedno zavzemala za pravno državo, vladavino prava, temeljne človekove pravice in avtonomijo državnih podsistemov.

Ta teden namreč odmevajo ponedeljkove izjave nekdanje ministrice za notranje zadeve Bobnarjeve pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, zlasti na njenem zaprtem delu. Po neuradnih informacijah POP TV naj bi namreč govorila o tem, da naj bi se Golob osebno zavzel za preložitev aretacije ruskih vohunov z novembra na 5. december lani.

Golob Bobnarjevi očita natolcevanje, celo halucinacije

Premier Robert Golob nekdanji notranji ministrici očita vrsto natolcevanj, edina resnica pa je po njegovih besedah bila, da je imela Bobnarjeva nalogo »policijo očistiti janšistov«. Hkrati je vse njene očitke označil za laž, njene domnevne izjave na zaprtem delu preiskovalne komisije DZ pa za halucinacije.

V uradu predsednice republike, kjer Bobnarjeva danes deluje kot svetovalka predsednice za človekovo varnost, so v odzivu zapisali, da je nekdanja ministrica njej znana dejstva in informacije natančno predstavila pristojni preiskovalni komisiji DZ, kamor je bila povabljena na željo članov komisije. »Površnih informacij iz zaprtega dela zaslišanja, ki so po njenem pričanju iz njej neznanih razlogov prišle v javnost, ne bo komentirala, prav tako ne izjav direktorja Sove, saj je to stvar preiskovalne komisije. Gre za varnostno občutljive informacije, zato je tudi zaprosila za zaprtje tega dela seje. Za svojim pričanjem trdno stoji in pričakuje, da bo komisija svoje delo opravila in zaključila neodvisno od različnih političnih pritiskov,« so zapisali.

SDS: Vladno pranje umazanega perila v javnosti zaskrbljujoče

Na nedavno pričanje nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar pred preiskovalno komisijo DZ in burno dogajanje v koaliciji so se danes odzvali tudi v SDS. Ocenjujejo, da smo priča »vladnemu pranju umazanega perila v javnosti«, hkrati pa skrbi, kakšni so odnosi med ministri in premierjem Robertom Golobom, je dejala vodja poslancev SDS Jelka Godec.

Janez Janša Ni gol samo cesar, ampak celotna koalicija. Edina rešitev so takojšnje volitve

»Če poslušamo obe strani, ministrico Bobnar in premierja Goloba, nas lahko skrbi, kakšni so bili oziroma so odnosi med sedanjimi koalicijskimi partnerji ter najožjimi sodelavci, torej ministri, in premierjem,« je burno dogajanje v vladni koaliciji komentirala vodja poslancev SDS Godec.

Bolj kritična je medtem do uhajanja informacij z zaprtega dela seje preiskovalne komisije DZ. V javnost so namreč pricurljale informacije, da naj bi Bobnar na zaprtem delu seje dejala, da je v času, ko je še bila ministrica, dobila informacijo, da naj bi se premier osebno zavzel za preložitev aretacije ruskih vohunov z novembra na 5. december. Kot je dejala Godec, lahko komentira zgolj, kar je o teh domnevnih pritiskih prebrala v javnosti. Uhajanje informacij na tak način pa je označila za zaskrbljujoče.

Janša: Edina rešitev so takojšnje volitve

Da ni gol samo cesar, ampak celotna vladna koalicija, pa je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal predsednik SDS Janez Janša. Edina rešitev so takojšnje volitve, je še ocenil.