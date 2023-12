V stranki NSi od predsednika komisije DZ, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije, Mihe Lamuta pričakujejo, da do srede pojasni, na kakšni podlagi je odobril vpogled direktorja Sove v pričanje Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava na zaprtem delu seje komisije, je dejala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.

Po poročanju Televizije Slovenija je predsednik preiskovalne komisije Miha Lamut povabil predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), da prisluhnejo zvočnemu zapisu in pregledajo zapisnik zaprtega dela seje komisije, na kateri sta pričala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav. Sova je ob tem ugotovila, da je bil eden od omenjenih podatkov, ki je bil razkrit, tajen, je tudi navajala TV Slovenija.

Ozadje vpogleda v podatke zapisnika komisije

Ozadje vpogleda v podatke zapisnika komisije zdaj zanima stranko NSi. Kot je v izjavi za medije poudarila poslanka Vida Čadonič Špelič, kot članica preiskovalne komisije DZ ni bila seznanjena s povabilom direktorju Sove Jošku Kadivniku in njegovim sodelavcem za vpogled v zapisnik zaprtega dela seje. V stranki so se zato na Lamuta obrnili z zaprosilom, da v roku 48 ur pisno pojasni, kdo in na kakšni pravni podlagi je Kadivnika povabil na vpogled pričanja Bobnarjeve in Lindava. »Predvsem vas prosim za pojasnila, na podlagi katerega, na preiskovalni komisiji sprejetega sklepa, se je vpogled izvršil,« je poudarila poslanka.

»V Novi Sloveniji smo zaradi samovolje predsednika Miha Lamuta zaskrbljeni in mislimo, da predsednik komisije brani predsednika vlade Roberta Goloba,« je poudarila Čadonič Špeličeva.

Če poročanje televizije o povabilu Kadivniku drži, pa se zdi NSi to nenavadno in nedopustno. Direktor Sove je bil namreč ena izmed ključnih prič, ki bi morala stopiti pred komisijo in pojasniti nekatere informacije, ki sta jih Bobnarjeva in Lindav dala preiskovalni komisiji za zaprtimi vrati. Zato po besedah Čadonič Špeličeve v NSi Lamuta prosijo za pojasnilo, ali ga je sekretarka preiskovalne komisije opozorila, da morajo biti skladno z zakonom o parlamentarni preiskavi priče zaslišane posamezno.

V NSi prosijo za vso dokumentacijo, ki je bila izmenjana v postopku dogovarjanja za vpogled, kot tudi, da Čadonič Špeličevi kot članici komisije omogočijo vpogled v vse vpisne liste dokumentacije, ki so jih pogledali obiskovalci iz Sove.

Poslanko NSi pa zanima tudi, zakaj je magnetogram z letošnjega zaslišanja Bobnarjeve označen s stopnjo tajno, kljub temu da Bobnarjeva nikoli ni trdila, da gre za podatke oziroma informacije, ki bi morale nositi takšno oznako.

Bobnarjeva je sicer v določenem delu zaslišanja 23. oktobra opozorila, da bo govorila o konkretnem operativnem postopku, in prosila, da ta del zaslišanja poteka brez navzočnosti javnosti.

Odstop, če je prekršil pooblastila?

V NSi ugotavljajo še, da Lamut kar dva tedna ni podpisal prejema listinskih dokazov, ki jih je o svojem pričanju v državni zbor posredovala Bobnarjeva. Slednja je to prek svojega odvetnika storila že 16. novembra, člani preiskovalne komisije pa o njih niso bili formalno obveščeni vse do 30. novembra, je navedla poslanka. Lamutu tako očita zavlačevanje ter onemogočanje dela članom preiskovalne komisije. Listinski dokazi naj bi glede na medijske zapise kazali na to, da nekatere priče pred preiskovalno komisijo niso povedale resnice, je dodala.

»Če bi se izkazalo črno na belem, da je Lamut prekršil svoja pooblastila, kršil zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik, je najmanj, kar lahko zahtevamo, njegov odstop, saj je po mojem narejena takšna škoda, da vsaj v tem segmentu preiskovalna komisija nikoli več ne bo mogla nadaljevati dela, ne da bi na njeno delo padla senca dvoma,« je med drugim poudarila Čadonič Špeličeva.