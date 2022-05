Kosili so po starem

Društvo ljubiteljev starodobne tehnike Pufkači Ižakovci, ki med drugim restavrira stare traktorje in kmetijske priključke, ima v svojih vrstah tudi kosce, ki obujajo košnjo z ročnimi kosami. Njihov član Martin Kelenc iz Male Polane jim je omogočil, da so košnjo na stari način prikazali na travniku Kristine Jeneš in Kristine Prša v zaselku Bükovje na območju Suhega Vrha.

Vsi so obnovljeni. Fotografije: Jože Žerdin

Minulo soboto so se z dvajsetimi starodobnimi traktorji, starimi 60 let in več, zbrali v Beltincih in se popeljali na košnjo. Na poti so se ustavili v Trnju in okrepčali pri svojem članu Jožefu Horvatu, v Mali Polani pa jih je z odprtimi rokami sprejel gostitelj Kelenc, članice društva so jim nemudoma ponudile pogačice, pečene na ižakovski način.

V prejšnjih časih so kosci na travnik pešačili ali kolesarili, s seboj so imeli cekar iz ličja in v njem lončeno pujtro z vodo in domače vino kliton ali jabolčnico pa domač kruh in meso, žene so jim prinesle še obilen zajtrk, koruzne žgance, dödole, ajdovo kašo, mlečne kumare. Po košnji so nekoč ženske travo razteple z vilami, da se je na soncu sušila. Polanski kosci so pomagali drug drugemu, saj so travniki merili po 50 arov in več.

Tudi tokrat so si kosci sklepali kose in košnja jim je šla hitro od rok, sploh ker je travnik prejšnji dan namočil dež. Pri tem so jih bodrili trije mladi pufkači, stari od 7 do 12 let, iz Melincev. Vodja koscev je bil Mirko Hirci, Kelenc pa je prevzel organizacijsko plat. Na že deseti košnji po vrsti se je zbralo okrog 50 članov iz Beltincev, Ižakovcev, Melincev, Male Polane, Trnja, Črenšovcev, Bistrice, od tega je dvajset poprijelo za koso, nekateri uporabljajo še orodje svojih dedkov.

20 jih je pograbilo kose.

Kot nam je povedal Hirci, spomine na nekdanje kosce ohranjajo iz roda v rod. Po košnji se je Jože Horvat pripeljal na travnik s traktorjem, letnik 1957, in s 70 let starim obračalnikom, v katerega so bili nekdaj vpreženi konji, raztepel travo, Kelenc pa je vsakemu članu, ki se je pripeljal s starodobnikom, izročil pladenj iz hrastovega in jesenovega lesa.

Gostitelj Martin Kelenc (tretji z leve) jih je obdaril z leseno desko. Na desni vodja koscev Mirko Hirci.