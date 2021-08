Pozitiven vsak peti, konec za koronavirusno različico alfa v Sloveniji

V ponedeljek ob 2.489 PCR-testih potrdili 477 okužb z novim koronavirusom, poroča sledilnik covida 19. To pomeni, da je delež pozitivnih vzorcev znašal 19,2 odstotka. Opravljenih je bilo še skoraj 27 tisoč hitrih testov.



Aktivnih primerov novega koronavirusa je 3.757, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev znaša 178,1 (+7,4 odstotka), medtem ko je povprečje okužb za zadnjih sedem dni 332,1 (+7,3 odstotka).



V bolnišnicah je 86 oseb, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 16 (od tega je 10 intubiranih).



Ena covidna oseba je umrla.

Konec za različico alfa

»V zadnji seriji (od 8. do 15. avgusta) smo potrdili 529 primerov različice delta, kar predstavlja 99,3 odstotka sekvenciranih vzorcev, in en primer različice alfa (B.1.1.7), kar predstavlja 0,2 odstotka.« To so danes sporočili iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Preostalih dveh različic posebnega pomena, to sta beta (B.1.351) in gama (P.1.), niso potrdili.



Alfa različica je znana tudi kot angleška različica, delta kot indijska, beta je južnoafriška, gama pa brazilska.

