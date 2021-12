Konec tedna že prva smuka, takšne bodo cene vozovnic

Bela snežna odeja, ki je konec tedna prekrila zlasti višje ležeče predele Slovenije, je močno razveselila ljubitelje smučanja in zimskih športov. Slovenska smučišča se tako, po lanski močno okrnjeni sezoni zaradi koronavirusa, zdaj že s polno paro pripravljajo na odprtje: večina večjih smučarskih centrov bo naprave zagnala že čez nekaj dni, v petek, 3. decembra.

Podatki o višini snežne odeje na strani Agencije za okolje RS pričajo o tem, da imajo smučišča te dni res razlog za optimizem. Največ naravnega snega je na Kaninu - 119 cm, na Krvavcu 96 cm, nekoliko manj na Voglu - 70 cm. V Ratečah, kjer so že urejene tudi tekaške proge, je 39 cm snega, na Rogli pa 34 cm. V prid žičničarjem so tudi nizke temperature, ki omogočajo izdelavo umetnega snega, prav jutri prihaja še ena snežna pošiljka.

Slovenska smučišča smo povprašali o datumih odprtja, sezono bodo ta petek, 3. decembra, začeli na Krvavcu, Voglu, Kopah in na Rogli (dan pozneje bodo odprli tudi tekaški center). Dan pozneje, v soboto, 4. decembra, odprtje načrtujejo na Kaninu, Golteh in na Soriški planini, predvidoma tudi v Kranjski Gori, medtem pa bodo naprave na Mariborskem Pohorju verjetno zagnali okoli 10. decembra.

Začetek smučarske sezone FOTO: Vornac Vogel/delo

Val podražitev

Preverili smo tudi, kakšne so cene smučarskih vozovnic in ali je val podražitev zajel tudi smučišča. Žal, tudi na smučiščih ni šlo brez dviga cen. Na Kaninu so smučanje podražili za kar tri evre, dnevna odrasla vozovnica tam zdaj stane 33 €. Na Voglu so smučanje podražili za dva evra, celodnevna vozovnica zdaj stane 35 €. Prav tako na Kopah, kjer so ceno z 31 dvignili na 33 €. Za en evro so karto podražili na Rogli, na 36 €, podražilo pa se je tudi smučanje v Kranjski Gori. »Cena dnevne vozovnice v letošnjem letu znaša 37 €. Je za 1,50 € višja kot lansko leto, predvsem na račun dražitev energentov in elektrike ter tudi novih investicij. V letošnjem letu je žičnica v nove investicije vložila 7 milijonov evrov,« so sporočili iz Kranjske Gore. Na Krvavcu novih rednih cen še niso objavili.

Le s pogojem PCT

Na smučiščih pa bo, tako kot praktično na vseh drugih področjih javnega življenja, treba izpolnjevati pogoj PCT. Slovenski upravljalci smučišč pravijo, da jim to ne bo predstavljalo večje težave, saj so preverjanje pogojev vajen že iz prejšnje sezone, ko je bilo smučanje dovoljeno s HAT ali PCR testom. Ob nakupu smučarske vozovnice bo moral posameznik zdaj pokazati veljavno digitalno potrdilo, pa tudi osebni dokument. Izjema so otroci, ki mlajši do 12 let.

Smuka na Rogli FOTO: Tadej Regent

Na vožnjah z žičnico, če med osebami, ki niso iz istega gospodinjstva, ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 m, pa je obvezna tudi kirurška in FFP2 maska. Maska je obvezna na zaprtih žičnicah, v vrsti pred žičnicami in zaprtih prostorih restavracij. Izjema glede uporaba mask velja samo za otroke mlajše od 6 let.