Zunaj zimska pravljica, sneg vse do nižin: poglejte, koliko ga je zapadlo (VIDEO)

Sneg je ponoči pobelil dele Slovenije. Zapadel je tudi v nižinah in mnogim zjutraj pričaral nasmeh na obraz. Nekoliko manj je pravljično na cestah, ker so ceste mokre in spolzke, zato se na pot odpravite prej. Zaradi čiščenja in posipanja cest promet ponekod poteka počasneje. Zaradi novozapadlega snega so imeli ponekod precej dela tudi gasilci in druge službe.

Na pot se odpravite prej, s primerno zimsko opremo, povečajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram, svetujejo v prometnoinformacijskem centru.

Toliko snega je zapadlo v posameznih krajih po Sloveniji. FOTO: Arso

V Ljubljani je zapadlo za vzorec snega, približno en centimeter. Prav toliko tudi v Idriji, Metliki in Črnomlju. V Kočevju, Postojni in na Ptuju ga je dva centimetra. V Novem mestu je v zadnjih 12 urah zapadlo tri centimetra novega snega, v Celju osem, v Kranju devet, v Logatcu in na Vrhniki pa 10 centimetrov.

Višje ležeči kraji so čez noč dobili kar zajetno pošiljko snega. Kum, Rateče, Blegoš in Vršič imajo do 30 centimetrov novega snega. Največ ga je zapadlo na Zelenici, Rudnem polju, Voglu in Krvavcu, in sicer 25 centimetrov.

Dopoldan bo sneženje ponehalo

Danes bo sprva še oblačno, sneženje bo povsod ponehalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

