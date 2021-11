Zaprta država, odprta smučišča: preverite, ali se lahko odpravite na smuko

Pri naših severnih sosedih je v tem tednu v veljavo stopila ustavitev javnega življenja za vse, tako za cepljene kot necepljene. Vendar pa ima letošnji »lockdown« nekaj več izjem kot lanski: odprte so šole, prav tako tudi smučišča.

Avstrijski turistični ponudniki so lansko zimo praktično ostali brez donosne smučarske sezone, letos si države tega ne more več privoščiti. Smučišča so tako lahko odprta, a pod posebnimi pogoji. Med zaprtjem države namreč lahko žičnice uporabljajo le cepljeni in preboleli, prav tako le s FPP2 masko na žičnicah.

Tako so se številna smučišča odločila, da bodo z zagonom naprav še počakala, najmanj 20 dni, kolikor naj bi najdlje trajal avstrijski lockdown za celotno prebivalstvo, nadaljeval se bo z morebitnim zaprtjem le za necepljene. Kot poročajo avstrijski mediji, so mnoga smučišča, ki so že bila odprta, ob napovedih zaprtja predčasno prekinila sezono in poslala delavce domov. Šele v nedeljo zvečer pa je sledila vladna odločitev o tem, da so smučišča vendarle lahko odprta.

Na solnograškem se tako ponovno odpira ledenik Kaprun, na Tirolskem Stubai, v nekaj dneh (27. novembra) naj bi se odprl tudi Flachau (Snow Space Salzburg), Katschberg predvidoma 4. decembra, Schmitten (Zell am See) pa 8. decembra. Smučišča sicer v najslabšem primeru načrtujejo odprtje vsaj 13. decembra.

Gostinski obrati bodo lahko ponujali le hrano in pijačo za prevzem.