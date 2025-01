Koliko in kdaj bomo imeli proste dni v 2025: za 3 dni dopusta 11 dni počitnic

Z novim letom zaposleni dobijo nov paket dopustniških dni. Da bi ga kar se da dobro izkoristili, smo preverili, kako boste za čim manj dopusta čim dlje na počitnicah.

Leta 2024 smo imeli 12 dela prostih dni, leta 2023 dan manj, leta 2022 pa osem. Leta 2025 bo dela prostih dni spet manj, saj se bo število praznikov, ki bodo padli na soboto oziroma nedeljo, spet začelo povečevati. Imeli bomo namreč 10 dela prostih dni.

Ker 3. januar pade na petek, bo za učence in dijake pouka prost dan, kar pomeni, da so bili šolarji v času božično-novoletnih počitnic doma 12 dni.

Februarja praznujemo Prešernov dan. A letos 8. februarja od praznika ne bo večje koristi, vsaj kar se prostega dneva tiče, saj pade na soboto. Bo pa vseeno dovoljšen razlog, da boste lahko obiskali kakšno kulturno ustanovo ali pa se morda sprehodili čez Kranj, kjer že tradicionalno poteka Prešernov smenj.

Zimske počitnice 2025 bodo kot vedno v dveh februarskih terminih. 15.2. - 23.2. za vzhodni del Slovenije in 22.2. do 2.3. zahodni del in Ljubljana. Za učence in dijake to pomeni pet dela prostih dni.

Velika noč 21. aprila

Velika noč bo v nedeljo, 20. aprila, tako da bo pouka prost velikonočni ponedeljek, 21. aprila.

Za tri dni dopusta devet dni prvomajskih počitnic

Že nekaj dni po veliki noči bodo sledile prvomajske počitnice, ki bodo potekale od sobote, 26. aprila, in vse do nedelje, 4. maja. Ker padeta praznika 1. in 2. maj na četrtek in petek, boste že brez dopusta lahko imeli štiri proste dni. Če pa boste vzeli pred tem še tri dni dopusta, si boste kar devet dni lahko organizirali po svoje.

Slovo od šolskih klopi v torek, 24. junija

Zaključek šolskega leta bo v torek, 24. junija. Že naslednji dan, 25. junija, bomo praznovali Dan državnosti. Mnogo se jih že takrat odloči, da si bodo zagotovili prvi teden poletnega dopusta.

Ker je praznik ravno sredi tedna, si lahko vzamete dopust še četrtek in petek, kar bi pomenilo, da boste za dva dneva dopusta lahko čofotali ali hribolazili kar pet dni, vse od srede do nedelje.

Podaljšan vikend na petek, 15. avgusta

Lepo se bo seštelo na 15. avgust, Marijino vnebovzetje, ki pade na petek. Mnogi si bodo s tem zagotovo privoščili podaljšani vikend na morju.

Nazaj v klopi v ponedeljek

Po devetih tednih počitnic se bo po dolgem času šolsko leto 2025/2026 začelo spet na ponedeljek, 1. septembra.

1. november v soboto

Po točno dveh mesecih od začetka šole bomo v petek, 31. oktobra, dočakali dan reformacije in prvi dan krompirjevih počitnic. 1. november bo tako padel na soboto, kar pomeni, da od praznika ne bo večje koristi, se bomo pa vseeno lahko v miru posvetili družini ali prijateljem, saj takrat tudi ne bodo odprte trgovine.

Za tri dni dopusta 11 dni počitnic

Konec leta bo kot nalašč za tiste, ki po svojih kolektivnih pogodbah nimajo veliko dopusta. Božični dan in Dan samostojnosti, 25. in 26. december, se bosta povezala z vikendom, saj ju bomo praznovali v četrtek in petek.

Če bi si želeli božične praznike povezati z novoletnimi počitnicami, si boste s svojimi otroki morali vzeti tri dni dopusta (29., 30. in 31. december) in tako praznujete novo leto vse do 4. januarja 2026, kar pride na nedeljo. Za tri dni dopusta boste imeli tako kar enajst dni počitnic.