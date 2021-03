Kocka je padla: kaj bomo lahko in kaj ne v prihodnjih dneh

Maske na prostem obvezne

UKREPI, KI BODO VELJALI od 1.4. naprej, izjema MEJE



Šolstvo

- šolanje na daljavo za vse

- le nujno varstvo za otroke v vrtcih in prva triada v OŠ

- odprte šole za otroke s posebnimi potrebami

- odprti vzgojni zavodi



Šport

- dovoljeni treningi za kategorizirane športnike oziorma kadeti/mladinci, člani državnih reprezentanc

- rekreativni šport: dovoljeno gibanje v družbi članov družine

- dovoljena določena tekmovanja na najvišji ravni (npr. EP v nogometu do 21 let)



Javna uprava

- na delovnih mestih sme biti le 20 % delavcev

- upravne enote bodo delovale, potrebno naročanje, izvajajo se le nujne zadeve



Infrastruktura

- javni potniški promet: zaprtje prevoza potnikov z nihalkami in žičniškimi napravami, po počitniškem voznem redu bo deloval JPP

- zaprtje delovanja avtošol

- prepovedano opravljanje tehničnih pregledov in tahografskih delavnic, zato se za to obodbje vozniška in prometna dovoljenja podaljšajo do 9. maja 2021

- prepoved letenja: vzletanja in pristajanja letal na ozemlju Slovenije



Meje (odlok začne veljati danes ob polnoči- torej v noči na 29.3)

- ni dovoljeno potovati v rdeče države (izhod iz države) razen izjem (tranziit potnika, prevoz blaga, delo v tujini)

- ob vračanju v državo ni več dovolj HAT test, pač pa samo PCR testi, ki morajo biti izdani v državah EU oziroma Schhengna

- izjeme le za določene prehode v tem tednu do 1.4 Prehajanje regij

- omejitev gibanja, ki začne veljati s 1.4., ne glede na barvo statistične regije - (prehod med regijami v primeru, da ste bili cepljeni ali da ste covid-19 preboleli)

- na veliko noč (nedelja, 4.4) se dovoljuje prehod regije za druženje z družino

- omejitev gibanja ostaja med 22. uro in 5. uro zjutraj

- ni več dovoljeno zbiranje do 10 ljudi



Kultura in verske skupnosti

- galerije, muzeji, knjižnice, ograjeni parki zaprti

- zaprtje vseh verskih objektov, verske prakse se prekinejo, če pa se izvajajo, se izvajajo brez ljudi

Prosim, spoštujte ukrepe



Med 1. in 12. aprilom popolno zaprtje države

Kdo je predlagal popolno zaprtje države? Zaprtje države je vladi predlagala svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje, ki je predlog na današnjem srečanju s predstavniki politike tudi predstavila. Vodja skupine Mateja Logar je ob tem izpostavila, da so ukrepi nujni glede na vnovično naraščanje okužb, zaradi katerega smo v tretjem valu epidemije.

Spremembe na mejah že v ponedeljek, 29. marca



Po 12. aprilu ne glede na razmere odprtje šol in vrtcev

Angleška različica virusa se 70-odstotno hitreje širi in kaznuje vse napake pri izvajanju ukrepov; prosim spoštujte jih

Kdo bo lahko delal in kaj bo odprto?

Po sestanku s predsednikom države Borutom Pahorjem, kjer so govorili o trenutnem epidemiološkem stanju v državi zaradi koronavirusa (sestanka se niso udeležili Levica, SAB, LMŠ in SD), se ja vlada zaprla za štiri stene in odločila, kaj in kako v prihodnjih dneh.Znova se uvaja nošenje mask na prostem, razen pri športnih aktivnostih in v avtomobilu, ko so v njem osebe istega gospodinjstva.Prvi mož NIJZje pozval k doslednemu spoštovanju ukrepov oziroma da Slovenci in Slovenke ojačamo to spoštovanje. Dodal je: »Angleška različica virusa se 70-odstotno hitreje širi in kaznuje vse napake pri izvajanju ukrepov; prosim spoštujte jih.«»Vlada je sprejela predloge svetovalne skupine, popolno zaprtje države med 1. in 12. aprilom,« je povedal predsednik vlade»Zaustavitev je vezana na relativno kratko obdobje, zavedamo se, da tudi po 12. aprilu Slovenija ne bo brez okužb in virusa. Po tem datumu se bo znova začel uporabljati semafor sproščanja in zaostrovanja ukrepov. Tako, da bo življenje predvidljivo tudi po 12. aprilu.« Poudaril je, da se bodo ustavile številne aktivnosti, a da upamo, da bodo ljudje spoštovali ukrepe. Zaradi tistih, ki so ogroženi in jim je virus zelo nevaren.»Tudi državna uprava bo zelo omejila delovanje, prešla bo skoraj v celoti na delo od doma. Vlada apelira tudi na del gospodarstva, ki bo še vedno deloval, da se čim več dela opravi od doma. Tam pa, kjer to ni mogoče. da se še bolj dosledno kot doslej upoštevajo preventivni ukrepi. Vsi ukrepi stopijo v veljavo v četrtek, razen odlok o prehajanju meja, ki stopi v veljavo v ponedeljek, 29. marca, saj se stanje na Balkanu močno slabša in veliko je prehodov meja, kjer pokažejo potrdila sumljivega izvora,« je še poudaril premier.Podpredsednik vladeje popolnoma podprl premierja in dejal, da druge možnosti praktično ni, če ne bomo v prihodnjih dneh imeli še 500 smrtnih žrtev zaradi covida-19. »Po 12. aprilu se vračamo k veljavnemu semaforju, takrat se ne glede na situacijo odpirajo tudi šole, verjamem da tudi gospodarstvo. Le s precepljenostjo po tem se bomo lahko vrnili v normalno življenje,«Gospodarski ministerpa se ni povsem strinjal s predlogom vlade, a dodal, da delajo za zdravje. Pri tem je apeliral na ljudi, da spoštujejo ukrepe. Ustavlja se večina storitvenih dejavnosti, izjeme pa veljajo za lekarne, bencinske servise, banke, dimnikarje, pošto, servisne dejavnice, gradbena dela, kjer ni stika s potrošniki, prevzem hrane in drugih storitev za zagotavljanje varnosti in zdravja. Dovoljeno bo pripravljati hrano za dostavo, tudi v menzah - in to brez testiranja. Ob testiranju pa bodo lahko odprte živilske prodajalne, vrtnarije, drevesnice, trgovine s področja kmetijstva, tržnice, tehnično blago trafike, kioski, individualne terapevtske in svetovalne storitve. »Razumem zdravstveno stroko, ki je predlagala zaprtje države. Če bo opozicija še naprej zlorabljala epidemijo za dnevno politikanstvo, ukrepi ne bodo delovali,« je razložil.Epidemiološka situacija v Evropi in naši soseščini se slabša, zato nekatere države zaostrujejo ukrepe in pogoje ob vstopu v državo.