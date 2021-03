Znane nove številke okužb, na intenzivni negi več kot 100 bolnikov

V soboto so ob 3.461 PCR-testih potrdili 640 okužb z novim koronavirusom, je sporočila vlada. V bolnišnicah se zdravi 499 ljudi, 105 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je sedem bolnikov s covidom 19. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 944. Svetovalna skupina za covid 19 je zaradi slabšanja epidemiološke slike vladi predlagala popolno zaprtje države za 11 dni . Od 1. do 11. aprila bi bilo po predlogu strokovne skupine dovoljeno druženje dveh gospodinjstev le na velikonočno nedeljo, sicer pa bi bilo gibanje omejeno na regije. Šole bi bile v času zaprtja na daljavo, vrtci in prva triada poskrbijo za nujno varstvo. 12. aprila bi se šole in vrtci znova odprli. Po začasnem zaprtju pa bi sicer ocenili stanje in sledili ukrepom po vladnem semaforju. Logarjeva poziva, naj se v času zaprtja dela od doma, javni prevoz bo deloval v omejenem obsegu.