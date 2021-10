Kmetje obupujejo zaradi podražitev

Kmetje so se ne krivi ne dolžni znašli v hudi stiski, ki pa, milo rečeno, meji na svojevrstni cinizem. V verigi pridelave hrane so namreč prvi, pri razdeljevanju pogače ob prodaji pridelka ali izdelka pa zadnji. Pred dnevi so na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozorili vlado, da se pri pridelavi pojavljajo resne težave, saj vhodni stroški na kmetijskem gospodarstvu, od nafte, škropiv, krmil do drugega repromateriala, zlasti v zadnjih mesecih skokovito naraščajo, medtem ko odkupne cene ostajajo enake. Od pomladi do danes so se sredstva za varstvo rastlin podražila za 22 odstotkov, gnoj...