Kleni možak pri 94 še dela pri vnuku

V Bučečovcih na Murskem polju v občini Križevci pri Ljutomeru skupaj z ženo Elizabeto živi Anton Šijanec, ki je vstopil v 94. leto svojega življenja. V času vojne je bil vpoklican v nemško vojsko, ko je bil star le 16 let. Ker je bil še mladoleten, so ga poslali domov na civilno služenje. Po vojni je delal na kmetiji v Bučečovcih.

Voščila sta mu tudi župan Branko Belec in predsednica Društva upokojencev Križevci Milica Hamler. FOTOgrafiji: Jože Žerdin

Leta 1960 je po starših podedoval posestvo v Iljaševcih ter se z družino preselil tja. Ker je bila kmetija majhna, se je zaposlil v Gradbenem podjetju Radgona, od leta 1964 do upokojitve je bil zaposlen v Usnjarni Konus v Ljutomeru. Ob delu je ves čas pomagal ženi pri delu na kmetiji. Ponosen je na sina Zvonka in hčerko Darjo, na vnuke in pravnuke.

Vino za moč

Na jesen življenja živi s sinom Zvonkom in njegovo družino, še vedno pa poskrbi in rad priskoči na pomoč vsakemu, ki je pomoči potreben. Najbolj aktiven je bil v sekciji za ohranitev kulturne dediščine in v sekciji ljudskih pevcev iz Bučečovcev. Je prejemnik zlate Maroltove značke za kulturno ustvarjanje. Že več kot 40 let je aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Bučečovci.

Ob vsem delu je našel čas za kulturno dogajanje v domači vasi. Je član Kulturnega društva Kajer Bučečovci, več kot 40 let je pel pri ljudskih pevcih, ki delujejo znotraj društva. Njihova posebnost je, da pojejo po posluhu, brez not. Spominja se časov, ko je bil med ustanovitelji društva, in je vesel, da mladi rod ohranja bogato kulturno dediščino.

Še vedno vsako leto nastopa na etnološki prireditvi Dragi sosed dober den, kjer mladim na slikovit način prikaže kanček nekdanjih kmečkih opravil. Anton je zelo povezan z domačo župnijo Križevci pri Ljutomeru, vrsto let je pel v mešanem cerkvenem pevskem zboru v cerkvi sv. Križa.

Od leta 1947 je član gasilskega društva Bučečovci, zdaj je gasilski veteran Gasilske zveze Križevci pri Ljutomeru. Kljub letom je dobrega zdravja in umnih spominov. Recept za tako visoko starost, pravi Anton, je, da moraš biti vedno delaven.

16 let star je bil vpoklican v nemško vojsko.

Vsak dan še vedno zaužije kozarec rujnega, ki mu daje moč. Še pred časom je vsak dan pripravil drva za zimsko kurjavo, rad ima domače živali, hrani kokoši, svinje, tudi muce so njegove prijateljice. Prav vsak dan ga pot zanese v domačo delavnico podjetja Vald, kjer tradicijo nadaljuje vnuk.

V občini Križevci in Društvu upokojencev Križevci se velikokrat spomnijo na starejše krajane. Lepe želje ob visokem življenjskem jubileju sta mu izrekla župan Branko Belec in predsednica DU Križevci Milica Halmer.