Predsednica državnega zbora se ne namerava opravičiti SDS

Nova predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je prejšnji teden s svojim govorom v parlamentu razjezila stranko SDS . Njihova poslanska skupina od nje zaradi izrečenega na račun prejšnje vlade zahteva opravičilo.

Kot pa danes poroča portal 24ur, se ta ne namerava opravičiti. V intervjuju je namreč povedala, da je govorila zgolj o dejstvih in dejanjih prejšnje vlade v preteklih dveh letih in da se za nekaj, kar je resnično, ne bo opravičevala. Dodala je, da verjame, da je včasih težko pogledati resnici v oči. To je seveda spet letelo na stranko SDS, ki je vodila prejšnjo vlado. Njen nastop je ta ocenila kot grob, nedostojen in žaljiv napad na njihove poslance.