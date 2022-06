Uf, takšne je še nismo videli: predsednica državnega zbora izgubila živce (VIDEO)

Na prvi junijski dan je zaprisegla 15. vlada Republike Slovenije. Ministrsko ekipo so na seji državnega zbora (DZ) potrdili poslanci, razprava pa tudi tokrat ni potekala mirno. Po twitterju je zakrožil video govora predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki je bila precej razburjena, večkrat pa je tudi povzdignila glas. Nekdanji vladi je očitala sarkastičen in ciničen odnos do ljudi. »In veste kaj? Ljudje so ji dali košarico. In naj se nikoli več v tej državi ne ponovi, da bo oblast dvignila roke na svoje lastne državljane. Ker jih je. /.../ In naj se nikoli več ne teptajo človekove pravice, ker so naši predniki kri dali zanjo.«

Janši zabrusila: Nimate te pravice!

Klakočar Zupančičeva je nagovorila tudi zdaj že nekdanjega premierja. »Gospod Janez Janša, verjamem, da me gledate. Če menite, da vam gre kot odhajajočemu predsedniku vlade pravica, da ljudi poklicno degradirate, da jih pošiljate v psihiatrične bolnišnice, da javno žalite ljudi, z vsem, kar vam v tistem trenutku pade na pamet ... vam jaz, jaz, bivša okrajna sodnica in novinka v politiki, povem, da nimate te pravice! Nimate je!«