Kje sta in kaj delata dve izmed najbolj vplivnih Slovenk tega trenutka?

Predsednice državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo danes zvečer v Limassolu s srečanjem s predstavniki slovenske skupnosti začela večdnevni uradni obisk na Cipru.

V mestni univerzitetni knjižnici pa bo imela nagovor na odprtju razstave priznanih slovenskih slikarjev iz zasebne zbirke častnega generalnega konzula Slovenije v Limassolu, so sporočili iz državnega zbora. V četrtek bo obisk nadaljevala v Nikoziji, kjer se bo ob gostiteljici na ločenih pogovorih sestala tudi z zunanjim ministrom Konstantinosom Kombosom ter ministrom za pravosodje in javni red Mariosom Hartsiotisom. Na sedežu mirovne misije Združenih narodov na Cipru (UNFICYP) pa se bo predsednice državnega zbora v srečala z vodjo misije Colinom Williamom Stewartom.

Predsednica republike: evro dober tako za podjetja kot za ljudi

No, diplomatsko aktivna pa je že nekaj dni tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. V torelje na obisku v Sofiji poudarila pomen nadaljnje krepitve gospodarskega sodelovanja med državama in izrazila upanje, da bo Bolgarija kmalu izpolnila potrebna merila za vstop v evrsko območje. Kot je poudarila v družbi kolega Rumena Radeva, je evro dober tako za podjetja kot za ljudi. Pirc Musarjeva, ki je v Sofijo prispela v ponedeljek, je Bolgariji in Romuniji čestitala za delno pridružitev schengnu, s čimer bo od konca marca odpravljen nadzor na zračnih in morskih mejah dvojice držav z drugimi članicami schengenskega območja.

Danes pa bo skupaj z županom Plovdiva Kostadinom Dimitrovom predsednica obiskala mesto, kjer stoji doprsni kip Antona Bezenška, slovenskega slavista, urednika, založnika in stenografa. Obisk Bolgarije pa bo zaključila s pogovorom s študenti univerze v Plovdivu, s katerimi se bo med drugim pogovarjala o podnebnih spremembah in dezinformacijah o kibernetski varnosti.