Kje bo Magnificov koncert? »Za Tivoli se bom boril do konca«

Jubilejni koncert Magnifica, ki je napovedan za 31. avgust, vsekakor bo, je na današnji novinarski konferenci zagotovil direktor Doma Svobode, organizatorja koncerta, Igor Arih. Čakajo na odločitev pristojnega ministrstva za pripravo koncerta v Tivoliju. V primeru, da bo mnenje negativno, imajo pripravljen plan B - koncert na Stadionu Bežigrad.

Organizatorji so kot nadomestno lokacijo sprejeli ponudbo podjetnika Joca Pečenika za koncert na Stadionu Bežigrad, ki je znan tudi kot Plečnikov stadion. Ustrezni postopki za koncert na tej lokaciji že potekajo, organizatorji pa tukaj ne pričakujejo zapletov.

Ob tem organizatorji obljubljajo, da bodo ob morebitni spremembi lokacije vsem, ki se s spremembo ne bodo strinjali in so vstopnico za koncert že kupili, omogočili povračilo kupnine. Za koncert so doslej prodali 14.000 vstopnic, kar po navedbah organizatorjev predstavlja tri četrtine prizorišča tako v Tivoliju kot nadomestni lokaciji v Bežigradu.

Boril se bo do konca

V primeru, da koncerta v Tivoliju ne bo in jih bo država dokončno zavrnila, je Arih napovedal, da bodo razmislili tudi o odškodninski tožbi zoper odgovorne osebe in državo. Kot je dodal, so zapleti s koncertom v Tivoliju družbi Dom Svobode povzročili poslovno, glasbeniku Magnificu pa tudi moralno škodo. Poslovno škodo je Arih danes ocenil na pol milijona evrov.

»Za to idejo (da bo koncert v Tivoliju op. p.) se bomo do konca borili z vsemi pravnimi sredstvi,« je še zagotovil Arih.

Robert Pešut - Magnifico, Ljubljana, 09. maj 2024. FOTO: Matej Družnik

Magnifico je povedal, da je o koncertu v Tivoliju, kjer preživi večino časa, razmišljal že več let, navdih zanj pa je dobil pri vsakoletnem DM teku za ženske in drugih prireditvah v Tivoliju, kjer ima glasbenik svoj snemalni studio. Večino svojega glasbenega opusa naj bi ustvaril prav z razgledom na zelenico, na kateri si želi praznovati 30-letnico glasbene kariere.

»Večji del časa tukaj preživim in sem del biodiverzitete, tivolski habitat, spadam tudi sam v ta isti krajinski park,« je dodal glasbenik, ki je še povedal, da se ne more znebiti vtisa, da je vse »naperjeno zgolj in samo proti meni«. Sam se tudi počuti, kot da bi bil del skeča britanske satirične skupine Monty Python ali del kultnega stripa Alan Ford.

Ocenil je tudi, da je njegovo občinstvo zelo kulturno in ni nobene bojazni, da bi v parku Tivoliju povzročilo kakršnokoli škodo.

Čakajo odločitev ministrstva

Organizatorji Magnificovega koncerta sedaj čakajo na odločitev ministrstva za naravne vire in prostor. Ta naj bi bila predvidoma znana do konca meseca. Glede tega je STA na ministrstvo že naslovila vprašanje. Odgovor še čakajo.

Kot so danes še obljubili organizatorji, bo jubilejni Magnificov koncert izveden spektakularno. Poleg Magnifica bo na koncertu nastopilo veliko znanih glasbenih gostov, štiri različne godbe na pihala ter prav za ta dogodek zbran posebni simfonični orkester pod taktirko Magnifica. V priprave koncerta, ki so se začele pred letom dni, pa je skupno vpetih 150 glasbenikov in vsaj še enkrat toliko tehničnega osebja.

Organizatorji Magnificovega koncerta sicer menijo, da je zavod za varstvo narave, ki je dvakrat zavrnil soglasje za koncert, postopek v njihovem primeru vodil nestrokovno, malomarno in ga namenoma zavlačeval. Organizatorji Magnificovega koncerta so tudi sprožili inšpekcijski nadzor na zavodu, ki je po njihovih navedbah ugotovil vrsto nepravilnosti.

Mestni svet ljubljanske občine naj bi v ponedeljek odločal o spremembi odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki naj bi za pet lokacij v Tivoliju in na Rožniku iz odločanja izvzel zavod za varstvo narave.