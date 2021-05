Kdo vse se je podpisal pod novi predlog za razrešitev Zorčiča

Pod drugi predlog za razrešitevz mesta predsednika državnega zbora (DZ) je podpisanih 38 poslancev iz SDS, NSi in SMC (več o prvem poskusu v članku Koaliciji je spodletelo, Igor Zorčič ostaja predsednik državnega zbora ). V njem navajajo: »Igor Zorčič je bil za predsednika Državnega zbora RS izvoljen 5. marca 2020, ko se je oblikovala nova koalicija iz vrst SDS, SMC, NSi in Desus. Poslanska skupina nepovezanih poslancev je bila ustanovljena 30. marca 2021 in njen član je postal dosedanji predsednik državnega zbora. Ker omenjena poslanska skupina ni del koalicije, predlagamo njegovo razrešitev.«Koalicija je včeraj Zorčiča pozvala k odstopu oziroma mu dala možnost, da odstopi sam. Ob tem so zatrjevali, da imajo 47 glasov. Kakor koli, spodaj objavljamo vseh 38 podpisnikov predloga, k navedenim lahko skoraj zagotovo dodamo še glasove SNS, kako bo z Desusom in poslancema manjšin, pa bomo šele videli.Danijel KrivecAnja Bah ŽibretFranc BreznikNada BrinovšekBoris DoblekarJure FerjanKarmen FurmanBranko GrimsEva IrglLidija IvanušaAlenka JerajDejan KalohFranci KepaJožef LenarSuzana Lep ŠimenkoTomaž LisecLeon MerjasecJanez MoškričBojan PodkrajšekMarko PogačnikMarijan PojbičFranc RosecMojca ŠkrinjarJože TankoElena Zavadlav UšajLjubo ŽnidarJožef HorvatAleksander ReberšekIva DimicBlaž PavlinTadeja ŠuštarMihael PrevcAndrej ČernigojGregor PeričMonika GregorčičMateja UdovčDušan VerbičMojca Žnidarič