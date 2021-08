Kdo vse se bo moral testirati in kdo bo to plačal? Na šolskem ministrstvu pojasnjujejo

Preverjanja ne bo, vse skupaj bi temeljilo na zaupanju

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)jepo videokonferencah z ravnatelji osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, na katerih so govorili o začetku novega šolskega leta, podal izjavo za medije. Med drugim je dejal, da si na ministrstvu želijo, da bi se novo šolsko leto začelo po modelu B, kar bi pomenilo, da bi bili vsi otroci v šolah.»Ker po državi velja pogoj PCT, ga bo treba upoštevati tudi v vzgoji in izobraževanju,« je dejal Orehovec. Tisti, ki niso cepljeni, se bodo morali trikrat tedensko testirati, zato je sekretar vse zaposlene v šolstvu pozval k cepljenju, saj bi po njegovih besedah s tem omogočili, da bo delo potekalo čim bolj fleksibilno. »Kdor se pač ne bo, bo podvržen testiranju.«Na ministrstvu so izrazili pobudo in željo, da bi tovrstno testiranje bilo samotestiranje, tudi za učitelje, ne samo za dijake, kot je to predvideno. Končno besedo bo dala vladna skupina, ki bo zasedala na Brdu.Na vprašanje, ali bo to samotestiranje prostovoljno in brezplačno, je sekretar dejal: »Jaz mislim, da je cilj vseh nas, da bodo otroci v šole prihajali varni. Učiteljem in ravnateljem moramo zaupati, da bodo ustvarili zdravo učno okolje. Tako v vrtcih kot tudi v osnovnih in srednjih šolah.« Posebnega preverjanja izpolnjevanja tovrstnih pogojev po besedah Orehovca ne bo, saj bo vse skupaj temeljilo na zaupanju.Sekretar še ni imel konkretnih odgovorov na to, ali bo tovrstno testiranje plačljivo. V vsakem primeru bo to nekdo moral plačati. »Glede na to, da mora delodajalec zagotoviti varno delovno okolje, bo to verjetno na plečih delodajalca.« Dokončnega odgovora pa še nima ...