To čaka dijake ob vstopu v novo šolsko leto

Testi in prezračevanje

Preverjanje pogoja PCT za varno vstopanje v šolski prostor zaenkrat ne bo.

Sestanki prihodnji teden

Ravnatelji srednjih šol so od sestanka s predstavniki ministrstev pričakovali konkretne rešitve glede začetka novega šolskega leta. A teh, razen za dijake, ki bodo novo šolsko leto začeli s samotestiranjem, niso zasledili. Glede samotestiranja zaposlenih odločitve še ni, so pa v zvezi zadovoljni, ker so jim pristojni prišli naproti in prisluhnili.Srednješolci bodo novo šolsko leto začeli s samotestiranjem, je bil rezultat današnjega ločenega sestanka ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z ravnatelji srednjih šol, je po sestanku za STA povedala predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije»Upamo, da bodo odločevalci razmišljali pozitivno in tako kot dijakom omogočili tudi zaposlenim samotestiranje. Želimo namreč, da se tudi zaposleni samotestirajo, ne samo dijaki. Nimamo sredstev za plačevanje testov in predlagamo, da se gre na zaupanje. To naj bo odgovornost posameznika,« pravi Al-Mansourjeva.Za dijake bo samotestiranje najprej enkrat tedensko, v primeru poslabšanja epidemiološke slike pa bolj pogosto. Teste bodo prevzemali v lekarnah, je dejala in izrazila upanje, da bodo izenačeni vsi dijaki, ne glede na starost, kajti pomemben je status dijaka.Na sestanku so po njenih besedah slišali tudi informacijo glede čistilcev zraka oziroma prezračevanja prostorov. Šole bodo morale, kot pravi, pripraviti načrt prezračevanja in tam, kjer čistilcev ni, bodo odpirali okna. »Pomembno je, da poskrbimo za redno menjavo zraka, kajti vemo, da se preko zraka širijo okužbe,« je pojasnila.Predstavljena jim je bila tudi trenutna epidemiološka slika v državi. »Vsi so se zavzeli za cepljenje dijakov in zaposlenih, kajti kot vemo, je to tisto, kar predstavlja trenutno varnost,« je povedala. Tudi v primeru, če se cepljeni učitelj okuži, bo bolezen lažje prebolel, je dodala.Srednješolski ravnatelji so s sestankom po navedbah Al-Mansourjeve zadovoljni, saj da so jim pristojni prisluhnili, a imajo pa še cel kup vprašanj. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjejim je, kot je poudarila, obljubil, da bodo odgovore dobili najkasneje naslednji teden, ko se s predstavniki pristojnih ministrstev srečajo na Brdu. Sestanki bodo potekali v ponedeljek, torek in sredo.Tako ravnatelje med drugim zanima, kako bodo izvajali športno vzgojo, kako je z ostalimi udeleženci, ki prihajajo v šolski prostor, na primer pri izobraževanju odraslih. Zanima jih, kako bo s starši in strankami, za katere v šoli izvajajo storitve, kako bo s testiranjem dijakov, ki bodo na praktičnem pouku v zdravstvenih domovih, je še dodala ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljubljana.