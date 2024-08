Kdo bo svetoval našim evroposlancem?

Nova zasedba slovenskih evropskih poslancev je že začela delo v Bruslju. Devetim poslancem pomagajo številni asistenti. »Stari« poslanci načeloma ostajajo zvesti svojim prejšnjim asistentom, novi pa so seveda morali oblikovati nove ekipe.

Biti asistent evropskega poslanca ni slabo. Vsakemu poslancu na mesec pripada 28.696 evrov za plače asistentov. Izberejo si jih lahko sami, pravilo je le, da ne smejo zaposlovati sorodnikov in da se člani ne smejo ukvarjati z dejavnostmi, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov. Poleg redne zaposlitve lahko evroposlanci najamejo tudi pogodbene svetovalce ali pripravnike. Evroposlanci v preteklosti nikoli niso razkrivali, kakšne so plače njihovih asistentov. Pred volitvami je za spletno stran 24ur to razkrila le Irena Joveva. Razkrila je, da imajo njeni asistenti v Bruslju med 6212 in 6737 evrov plače, slovenski asistent pa 3392 evrov bruto.

Komu zaupajo

Kot že rečeno, evropski poslanci lahko asistente izbirajo sami, zato se običajno obdajo z ljudmi, ki jim zaupajo in jih poznajo. Medtem ko imajo nekateri poslanci res velike ekipe, jih drugi očitno še oblikujejo. Irena Joveva in Matjaž Nemec imata na primer kar pet asistentov. Jovevi v Bruslju pomagajo trije, Rok Lesar, Elma Oručevič in Žana Špegel, v Sloveniji pa delujeta dva lokalna asistenta Jasna Gerbec in Marko Miladinovič. Nemcu v Bruslju asistirata Špela Han in Jure Tanko, v Sloveniji pa Janja Bregar, Lana Mazzini Ambrož in Denis Sarkič. Po informacijah spletne strani Evropskega parlamenta ima SDS-ova poslanka Romana Tomc le dva asistenta. V Bruslju zanjo že več let delata Damjan Meško in Mateja Mohorič. Kdo je njen lokalni asistent, na spletni stani ni navedeno.

Omenjeni trije poslanci so Slovenijo v Evropskem parlamentu zastopali že lansko leto, na zadnjih volitvah pa so volivci v Bruselj poslali še šest novih imen. Ta Branka Grimsa bosta v Bruslju delala Gašper Pečar in Žan Žalec. Bruseljska asistenta Vladimirja Prebiliča sta Djordje Bojović in Simon Dreven. Najmlajša slovenska evroposlanka Zala Tomašič se je v Bruslju okrepila s podpredsednico SDM Simono Purkat in Rokom Tušem. Predsednik NSi je v Bruslju zaposlil Jakoba Beca in Edito Turičnik, Marjan Šarec pa bo v Bruslju tesno sodeloval s Klemon Vitovičem in Niko Vrhovnik, njegova lokalna asistentka pa je Janja Zorman Macura. Zorman Macurova je Šarčeva tesna sodelavka že vse od takrat, ko je bil župan občine Kamnik. Šarec se je takrat šalil, da je »nadžupanja«. Bila je tudi generalna sekretarka LMŠ in vodja njegovega kabineta na ministrstvu za obrambo.