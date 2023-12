Kdaj v prazničnih dneh bodo trgovine odprte? V prihodnjih dneh se bodo večkrat zaprle

Pred nami so praznični dnevi, tako da bomo več dni prosti. Tudi trgovci bodo. V ponedeljek praznujemo božič, dan kasneje dan samostojnosti in enotnosti, nato pa sledita še 1. in 2. januar, ko smo prosti zaradi novega leta. Trgovine v prihodnjih dneh ne bodo odprte tako, kot smo vajeni. Na spletnih straneh smo pogledali, kdaj bodo odprti in zaprti nekateri naši največji trgovci.

Trgovine trgovcev Spar, Mercator, Lidl, Hofer, Tuš in Eurospin bodo v prihodnjih dnevih večkrat zaprte. Zaprte bodo to nedeljo, ponedeljek in torek ter nato še v nedeljo, ponedeljek in torek teden za tem. Ostale dni bodo odprte po svojem ustaljenem odpiralnem času.

Bencinske črpalke vas lahko rešijo

Božični večer in silvestrska noč letos prideta na nedeljo. Če boste torej želeli zadnji hip kupiti hrano in jedačo za božični večer ali pa silvestrsko zabavo, boste pri tem zelo omejeni, saj boste lahko zagato rešili le z obiskom redkih trgovin, ki bodo takrat odprte. Rešili jo boste lahko z obiskom kakšne bencinske črpalke, ki je odprta 24 ur. Je pa res, da v njej ne boste imeli tako raznolike ponudbe kot v kakšni večji trgovini.

Če morate opraviti nakupe pred letošnjim božičem, je danes primeren dan, da to storite.

Razpored praznikov v prihodnjem letu nam bo zelo naklonjen. Skoraj vsi prazniki, ki so dela prosti, bodo namreč padli na delovni dan. Razpored pa nam bo naklonjen tudi zato, ker bomo lahko, če bomo dopustniške dni izbrali pametno, prosti kar nekaj dni zapored, če bomo dopust povezali s prazniki. Več o tem smo pisali v enem drugem članku.