Kdaj je prihodnje leto najbolje vzeti dopust, da ga porabiš čim manj

Če ste se morda že vprašali, koliko praznikov, ki so tudi dela prosti dnevi, bo prihodnje leto padlo na delovni dan, imamo dobro novico za vas. Skoraj vsi. Kar dvanajst. Prihodnje leto bo torej zelo radodarno, kar se tiče praznikov. Več praznikov bo tudi padlo na dneve, da si bo mogoče v tistem tednu vzeti še kakšen dan dopusta in bomo doma več kot teden dni.

1. in 2. januar padeta na ponedeljek in torek. Če si takrat lahko vzamemo tri dni dodatnega dopusta, torej 3., 4. in 5. januar, smo lahko doma devet dni.

Pet prostih dni ob enem dnevu porabljenega dopusta

Praznik dela, ki ga praznujemo 1. in 2. maja, bo prihodnje leto padel na sredo in četrtek. Če bi v petek, 3. maja, vzeli dopust, smo tako lahko doma pet dni ob samo enem dnevu porabljenega dopusta. Če bi vzeli dopust še 29. in 30. aprila, pa smo prosti devet dni.

Zelo podobno bo pri božiču in dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ju praznujemo 25. in 26. decembra, ki padeta na sredo in četrtek. Torej smo lahko tudi takrat ob vzetem dopustu prosti pet ali devet dni. Če bi lahko vzeli dopust še 30. in 31. decembra ter 3. januarja, smo lahko prosti kar šestnajst dni. Seveda, če nam delovne obveznosti oziroma služba, ki jo opravljamo, omogočajo tako dolgo odsotnost.

Devet dni smo lahko prosti tudi v primeru, če si vzamemo dopust 28., 29. in 30. oktobra, saj sta potem 31. oktobra in 1. novembra praznika (dan reformacije in dan spomina na mrtve).

Še nekaj praznikov bo padlo na četrtek oziroma torek. Prešernov dan (8. februar, četrtek), dan državnosti (25. junij, torek) in Marijino vnebovzetje (15. avgust, četrtek). Če se takrat vzame dopust v petek oziroma ponedeljek, smo tako lahko prosti štiri dni.

Dela prosti dnevi v letu 2024:

1. in 2. januar: novo leto (ponedeljek in torek)

8. februar: Prešernov dan (četrtek)

1. april: velikonočni ponedeljek (ponedeljek)

1. in 2. maj: praznik dela (sreda in četrtek)

25. junij: dan državnosti (torek)

15. avgust - Marijino vnebovzetje (četrtek)

31. oktober - dan reformacije (četrtek)

1. november: dan spomina na mrtve (petek)

25. december - božič (sreda)

26. december: dan samostojnosti in enotnosti (četrtek)

Dan upora proti okupatorju, ki je sicer dela prost dan in ga praznujemo 27. aprila, bo prihodnje leto prišel na soboto.