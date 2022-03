Katere diplomate bo Slovenija poslala Kijev? Odgovarja minister Logar

Delegacija diplomatov, ki naj bi se vrnila v Ukrajino in vzpostavila diplomatsko predstavništvo Slovenije, še ni dokončno oblikovana, so danes za STA pojasnili na zunanjem ministrstvu. Predstavništvo bo predvidoma v Kijevu vodil odpravnik poslov, koliko ljudi bo misijo sestavljalo in kdaj bodo odšli, naj bi bilo jasno v prihodnjih dneh.

Da bo Slovenija predvidoma v tem tednu v Ukrajino poslala svojega diplomatskega predstavnika z ekipo, je prek Twitterja v nedeljo napovedal premier Janez Janša.

Zunanji minister Anže Logar je danes ob prihodu na zasedanje zunanjih in obrambnih ministrov v Bruslju to potrdil in napovedal, da bo »Slovenija v Kijev poslala odpravnika poslov, da bi pokazali zaupanje v Ukrajino in njeno evropsko perspektivo«. Pozval je tudi, naj svojega posebnega odposlanca v Ukrajino pošlje tudi EU.

O podrobnostih Logar danes v Bruslju ni želel govoriti. Kar se tiče konkretnih podatkov o sestavi delegacije, časovnem okviru in poti v Kijev, je treba razumeti, da bo javnost obveščena, ko bo odpravnik poslov že prevzel svoje dolžnosti v Kijevu, je povedal na novinarski konferenci po zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju.

Ob ruski invaziji se je umaknil Tomaž Mencin

Glede na napovedi zunanjega ministra, se v Ukrajino ne bo vrnil dosedanji slovenski veleposlanik v Ukrajini Tomaž Mencin, ki se je z ostalim osebjem z veleposlaništva v Kijevu umaknil ob ruski invaziji na Ukrajino. Janša je nakazal, da bo v Ukrajino odšla skupina prostovoljcev, kdo konkretno se je javil za to nalogo, pa na MZZ še ne želijo razkriti.

Na ministrstvu pa so potrdili, da bodo diplomatsko misijo vzpostavili v Kijevu in ne v katerem drugem ukrajinskem mestu.

Diplomati več držav, ki so še prisotni v Ukrajini, so sicer svoje misije večinoma preselili v Lvov na zahodu države. V Kijevu sta le predstavnika Poljske in Vatikana, osem veleposlaništev pa je v Lvovu, je povedal Logar po zasedanju v Bruslju.

Janša, ki je prejšnji teden skupaj s premierjema Poljske in Češke sam obiskal oblegani Kijev in se sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, je izpostavil pomen diplomatske prisotnosti za Ukrajince, da se ne počutijo zapuščene. »Ukrajina potrebuje tudi neposredno diplomatsko podporo, da čim prej pride do prekinitve agresije in miru,« je v nedeljo še tvitnil Janša.

Logar poudarja pomembnost podpore

O tem, kako še pomagati Ukrajini, kako zagotoviti učinkovito izvajanje sprejetih sankcij proti Rusiji in katere sankcije unija še lahko sprejme, so danes v Bruslju razpravljali zunanji in obrambni ministri EU.

»Rusija nadaljuje svoj napad, tako da bi morali imeti enoten in odločen odgovor na gospodarskem področju. Morali bi okrepiti sankcije, zapreti pristanišča, prepovedati uvoz energentov in jasno podpreti prihodnost Ukrajine v EU,« je ob prihodu na zasedanje dejal Logar.

Po zasedanju pa je minister Logar novinarjem še povedal, da je kolege obvestil o tem, da bo Slovenija poslala odpravnika poslov v Kijev, kar da je neposreden korak po obisku premierja Janše. »Kot veste, smo šli mi čez zelo viharne čase v času jugoslovanske agresije na Slovenijo in se zavedamo, kako pomembna je podpora, ki jo kažemo, čeprav je včasih bolj simbolne narave. V tem pogledu je takšna odločitev z ukrajinske strani zelo dobro sprejeta,« je pojasnil Logar.

Kako se bodo odločile preostale članice unije, je po besedah slovenskega ministra njihova suverena odločitev. Ob tem je vnovič izpostavil, da bi si Slovenija želela, da tudi unija tja pošlje svojega predstavnika. »Ni pa naša odločitev nikakor pogojevana ali vzročno-posledično odvisna od odločitev drugih držav,« je poudaril.

Bo pa odločitev Slovenije, da v Kijev pošlje odpravnika poslov, Slovenijo po Logarjevih navedbah približala Ukrajincem in dala dodatne spodbude, da se okrepi sodelovanje med državama.