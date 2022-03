Janša pravi, da stanje v Kijevu ni takšno, kot mislijo mnogi

Predsednik vlade Janez Janša je na nacionalni televiziji objasnil podrobnosti obiska Ukrajini s češkim in poljskim kolegom, ki je na mednarodnem prizorišču močno odmeval. Kot je poudaril, so Ukrajini s tem pokazali moralno podporo, »dali smo jim vedeti, da niso odpisani in da nekdo verjame, da se bodo ubranili in zmagali«.

O tem, ali je trojica imela mandat evropskih institucij za obisk, je Janša povedal, da je vsak od njih imel mandat vlade, ki jo zastopa, hkrati pa širše pooblastilo evropskih kolegov. Pot v Ukrajino je predlagal že pred zasedanjem evropskega vrha v Versaillesu, a za to ni bilo velikega navdušenja, pozneje pa so jih na plenarnem zasedanju številni že podprli. »Se je pa danes izkazalo, da so nam že sledili nekateri drugi državniki. Pokazali smo, da se to da.«

Obisk varnostno usklajen

Ali je bil obisk varnostno usklajen z Rusijo? »Moj predlog je bil, da potujemo tako kot novinarji. Kot vidimo, več ali manj normalno potujejo in poročajo z različnih koncev države. Oni seveda tvegajo veliko več kot mi. Kijev je v tem času zapustilo milijon civilistov, vlaki vozijo. Predlagal sem, da o obisku ne obveščamo javnosti in tam opravimo resne pogovore, toda odločitev evropskih kolegov je bila drugačna, obvestili so Zn in tudi Rusijo. Dejansko v tem času ni bilo napadov na središče Kijeva. Ti so sicer tako ali tako redki, ruska vojska Kijeva ne bo zavzela,« je prepričan.

Povedal je še, da so pogovori z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim potekali v prvem nadstropju predsedniške palače, ne v kleti. Seveda ob strogih varnostnih ukrepih. Sicer pa po njegovem občutku stanje v ukrajinskem glavnem mestu ni tako kritično. »V Kijevu gorijo semaforji, luči v izložbah. Res so tam večinoma moški, ženske in otroci so odšli. Kijev ne daje vtisa poraženega mesta.«

Putin bo kmalu brez argumenta

Janša je tudi prepričan, da bo Ukrajina iz vojne odšla kot zmagovalka, zlasti ker je Zelenski uspel povsem poenotiti njihov politični prostor. Poudaril je, da se zelo pragmatično pogajajo z Rusijo, pripravljeni so se odreči članstvu v Natu, v zameno za institucionalno varstvo znotraj EU. »S tem, ko se odpovedujejo Natu, Rusija izgublja ključni argument za svojo javnosti. Predstavili so ji, da jih bo Ukrajina ogrožala s članstvom v Natu, s kemičnim orožjem in tako dalje. Če bo odstopila od tega, bo Putin težko dobil nov argument,« je še povedal Janša in razkril še, da OECD pripravlja osnutek t. i. Marshallowega plana št. 2. Šlo naj bi za zelo ambiciozen načrt, kako pomagati Ukrajini, da se postavi nazaj na noge, podobno kot Nemčiji po drugi svetivni vojni.