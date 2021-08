Kaos na slovenskih cestah, zastoj dolg že 15 kilometrov (FOTO)

Na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano so nastali zastoji v obe smeri, saj se je na Brezovici zgodila prometna nesreča. Proti Ljubljani je kolona dolga že 15 kilometrov, vozniki se na tem mestu zamudijo do ene ure. Zastoj je tudi v smeri proti Kopru, iz smeri Kosez in Rudnika, kjer vozniki potujejo pol ure dlje.Vozniki, ki so obtičali v zastoju, so tokrat ustvarili zgleden reševalni pas.Štirikilometrski zastoj je nastal tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro je mogoč izvoz Jesenice vzhod.