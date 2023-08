Kamniškim gorskim reševalcem voda odnesla vse. "Opreme ni več, avtomobili uničeni, prostori v blatu"

Konec lanskega leta se je vendarle srečno končala ena najbolj sramotnih zgodb, o kateri smo poročali tudi v Slovenskih novicah. Kamniški gorski reševalci, prostovoljci GRS Kamnik, ki v prostem času brezplačno rešujejo življenja ponesrečenih in izgubljenih v gorah, so se po štirih letih životarjenja v zasilnih kontejnerjih, kjer so bili brez brez vode in sanitarij, decembra le vselili v svoje nove prostore.

Potem ko jim je leta 2019 potekla pogodba v starih prostorih, zanje na občini niso našli novih, zato so si jih morali poiskati in kupiti sami. Pri tem so si pomagali z dobrodelnimi koncerti in prodajo majic in koledarjev. Eden od sodelujočih na dobrodelnem koncertu je bil tudi Andrej Šifrer, ki nam je takrat povedal: »Nikoli si nisem mislil, da bom moral kdaj v življenju prav jaz reševati gorske reševalce. To se mi zdi kar precej sramotno.«

Pomagajmo kamniškim gorskim reševalcem Kamniški gorski reševalci so med najbolj obremenjenimi društvi GRS v Sloveniji, število intervencij vedno bolj narašča. Tudi med vodno ujmo, ki je zajela Slovenijo, so ves čas pomagali ljudem v stiski, in to ne le v gorah. Kdor bi jim rad pomagal pri nakupu nove opreme in obnove njihovih prostorov, lahko nakaže sredstva po svojih zmožnostih na odprt račun za zbiranje donacij. Podatke za nakazilo boste našli na spletni strani GRS Kamnik oziroma na povezavi: https://www.grs-kamnik.si/vsebina.php.

Vse nam je odneslo

A žal katastrofalna povodenj niti njim ni prizanesla. »Pred slabim letom smo se veselili novih prostorov, danes pa so kamniški gorski reševalci ostali brez vozil in opreme, saj jih je voda uničila in odnesla vse,« so v petek sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS).

V soboto zvečer pokličemo podpredsednika društva GRS Kamnik Mateja Bizjaka, ki je te dni kot GRS inštruktor in gorski reševalec letalec ves čas na terenu in pomaga pri helikopterskih evakuacijah iz ogroženih naselij in pri oskrbi ljudi s pitno vodo, hrano in opremo. »Ja, vse nam je odneslo. Vse je uničeno ... opreme ni več, naši trije avtomobili so uničeni, prostori so popolnoma v blatu. Vsi smo obupani in žalostni, ne vem, kaj naj rečem ... Zdaj sploh še ne razmišljamo o tem, koliko je škode in kako bomo uredili naše prostore, saj imamo polne roke dela, veliko ljudi je v res gromozanski stiski in potrebuje našo pomoč,« nam pove. In pristavi, da so za prvo silo že dobili nekaj opreme od GRZS, civilna zaščita pa jim je uredila začasno namestitev v gasilskem domu.

Vsa tri njihova vozila so uničena. FOTO: PGD Kamnik

Bizjak, sicer pripadnik 132. gorskega polka Slovenske vojske in vodja helikopterske reševalne skupine SV, je s helikoptersko ekipo ves čas na terenu na območju Kamnika in Kamniških Alp. »Težko bi rekel, kje je najhuje. Savinjska dolina, Luče, povsod je sama voda, povsod je vse odneslo. Danes smo v Črni pri Kamniku evakuirali nosečnico in tri otroke, evakuiramo tudi nepokretne osebe, pa tujce in naše, ki so še v gorah. Danes smo jih uspešno evakuirali iz Kamniške Bistrice, še precej jih na varnem čaka v planinskih kočah, da jih odpeljemo v dolino. Po evakuaciji jih spustimo na stadion v Mekinjah, od tam jih nato odpeljejo sorodniki ali jih namestijo v termah Snovik,« na hitro opiše položaj.

Ogrožene prebivalce evakuirajo in jim dostavljajo pakete s hrano in vodo. FOTO: GRZS/SV

Nosečnico odpeljali v porodnišnico

Gorski reševalci so sicer vse te dni tako rekoč dan in noč na terenu. Skupaj s posadkami helikopterjev Slovenske vojske in policije pomagajo ljudem na najbolj ogroženih območjih, jih evakuirajo ali jim dostavljajo pakete s pomočjo. Poleg evakuacij v Škofji Loki in v avtokampu Menina so člani GRS Bovec na Bovškem našli in rešili prezeblega Nizozemca in ga v neurju ponoči varno pospremili v dolino.

Lepša zgodba pa prihaja iz naselja Sv. Barbara v občini Škofja Loka, kjer so se v soboto dva gorska reševalca GRS Škofja Loka in gasilec čez neprehoden teren uspešno prebili do nosečnice in jo skupaj z združeno ekipo GRZS - HNMP in helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljansko porodnišnico.

Gorski reševalci so skupaj z vojsko in policijo vseskozi na terenu. FOTO: GRZS/SV

»Ker smo gorski reševalci zaradi izrednih razmer zelo vpeti v reševanje na kritičnih območjih v državi, še enkrat prosimo vse, ki vam je narava prizanesla, da dokler trajajo izredne razmere, ne zahajate v gore, hribe in druge težko dostopne terene, da v primeru nesreče dodatno ne obremenjujete reševalnih ekip na terenu,« še prosijo na GRZS.